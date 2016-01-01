حظك اليوم.. برج العقرب

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حظك اليوم.. برج العقرب

إذا كنت من مواليد برج العقرب تعرف على حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيد العاطفى والصحى والعملى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك لمواليد هذا البرج بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.
على الصعيد المهنى
يساعدك زملاء العمل اليوم فى إنجاز مهامك بشكل سريع، عند منتصف اليوم لديك اجتماع مهم مع مديرك المباشر لمناقشة خطة الفترة المقبلة.
على الصعيد العاطفى
تبحث عن شريك يشجعك على تحقيق طموحاتك خلال الفترة المقبلة، عند المساء تلتقى أصدقاء قدامى وتستعيدون الذكريات السعيدة.
على الصعيد الصحى
حالتك الصحية تتطلب مزيد من الاهتمام، والالتزام بتعليمات طبيبك الخاص خاصة فى الأمور المتعلقة بتنظيم الوجبات والنظام الغذائى الصحى.
توقعات علماء الفلك
عليك الانتباه جيدا لخطواتك القادمة حتى لا تكرر أخطاء الماضى، ابحث مع افراد عائلتك المقربين عن طرق مختلفة لكسر الروتين والملل وجربها بالفعل.

المصدر: صوت الأمة

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