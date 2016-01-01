علقت طفلة تايوانية صغيرة بخيوط طائرة، فحلقت وارتفعت بها في الهواء مسافة 10 أمتار قبل أن تسقط على الأرض.
ونجت الطفلة، التي تبلغ من العمر 3 سنوات ولم يكشف عن هويتها، اليوم الأحد، بعدما التف ذيل الطائرة حولها ورفعها نحو 10 أمتار في الهواء.
وكانت الفتاة الصغيرة تشارك في مهرجان «هسينتشو سيتي الدولي» للطائرات الورقية في بلدة نانلياو الساحلية، عندما علقت بطائرة ورقية عملاقة برتقالية الذيل.
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التعليقات على | شاهد | طفلة تعلق بطائرة ورقية وترتفع لـ 10 أمتار في السماء: النهاية غير متوقعة
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