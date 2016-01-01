| شاهد | طفلة تعلق بطائرة ورقية وترتفع لـ 10 أمتار في السماء: النهاية غير متوقعة

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صورة الخبر: | شاهد | طفلة تعلق بطائرة ورقية وترتفع لـ 10 أمتار في السماء: النهاية غير متوقعة
| شاهد | طفلة تعلق بطائرة ورقية وترتفع لـ 10 أمتار في السماء: النهاية غير متوقعة

علقت طفلة تايوانية صغيرة بخيوط طائرة، فحلقت وارتفعت بها في الهواء مسافة 10 أمتار قبل أن تسقط على الأرض.

ونجت الطفلة، التي تبلغ من العمر 3 سنوات ولم يكشف عن هويتها، اليوم الأحد، بعدما التف ذيل الطائرة حولها ورفعها نحو 10 أمتار في الهواء.

وكانت الفتاة الصغيرة تشارك في مهرجان «هسينتشو سيتي الدولي» للطائرات الورقية في بلدة نانلياو الساحلية، عندما علقت بطائرة ورقية عملاقة برتقالية الذيل.

وأظهرت لقطات مصورة على «فيس بوك» الفتاة مجهولة الهوية وهي ترتفع وتتأرجح في الهواء لبضع ثوان، قبل أن تسقط على الأرض، فيما اندفع المتفرجون المذعورون لمساعدتها، وتمكنوا بالفعل من الإمساك بها حسب «سكاي نيوز».

ذكرت تقارير إخبارية أن الطفلة كانت مذعورة، لكنها لم تتعرض لإصابات جسدية في الحادث الذي وقع في الساعة 3:40 مساء بحسب التوقيت المحلي.

وعلقت حكومة مدينة هسينتشو على الفور مهرجان الطائرات الورقية، ووعدت بتنفيذ مراجعة السلامة.

المصدر: المصرى اليوم

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