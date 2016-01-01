

تفاصيل ضبط مزرعة قراميط تتغذى على كلاب نافقة بالدقهلية تفاصيل ضبط مزرعة قراميط تتغذى على كلاب نافقة بالدقهلية

كشف حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بنى عبيد بالدقهلية، تفاصيل ضبط مزرعة "سمك قراميط" مخالفة تتغذى على الحيوانات النافقة.



وقال قابيل خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن أحد الأشخاص اشتكى له من وجود مزرعة للقراميط تتغذى على الحيوانات النافقة ووصفها بأنها مقبرة للحيوانات: "لقيته رابط كلب ميت بحبل والقراميط بتنهش فيه".



وأوضح أنه توجه للمزرعة مع لجنة من الزراعة والطب البيطري وانفعل لانه لم يصدق وجود ذلك مشيرًا أن المزرعة على أرض زراعية مساحة قيراطين أنه يتم تغذية القراميط التي تباع في الأسواق على الحيوانات النافقة، وأنهم وجدوا على جسر المزرعة بقايا الحيوانات النافقة.

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وتابع:"عظام الحيوانات من الكلاب والطيور الميتة..المنظر كان صعب أن نتصور أن فيه حاجة زي دي وتباع للناس تاكلها" مشيرًا أن الأهالي أخبروه أنه كان يجمع الحيوانات الميتة من القرية لوضعها كغذاء للقراميط وأن صاحب المزرعة أخبره أنه يطعمها "مصارين الفراخ".وأشار رئيس مركز ومدينة بنى عبيد بالدقهلية، إلى أنه تم تحويل مرتكب الجريمة للتحقيق واتخاذ كل ما يلزم تجاهه قانونياً، وتم عمل محضر له بسبب تجريف أرض زراعية وتم ردم المزرعة بالتراب.