يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية وشمال ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة.
وقال الخبراء إن القاهرة والوجه البحري تتعرضان لنسبة رطوبة عظمى 85% وصغرى 35%، والسواحل الشمالية عظمى 95% وصغرى 45%، وشمال الصعيد عظمى 75% وصغرى 22%، وجنوب الصعيد عظمى 35% وصغرى 14%.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الارصاد توضح حالة الطقس اليوم الإثنين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق