تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لإعتداء سيدة على ضابط شرطة بالقاهرة، وهو يؤدي مهام عمله داخل إحدى المحاكم.
وظهر السيد في الفيديو وهي ترفع صوتها على الضابط الذي طالبها بلبس الكمامة قبل دخولها لتقوم له السيدة: "انا مستشار وعضو امم متحدة".
وطالبها الضابط بإخراج كارنيه عملها ورفضت قائلة " والله ما هتاخد كارنيهي"، ليرد عليها الضابط "انتي بتصوري ومش لابسة كمامة هضطر اجيب الشرطة النسائية واكلبشك ".
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التعليقات على سيدة تعتدي على ضابط شرطة داخل محكمة.. لن تصدق رد فعله.. فيديو
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