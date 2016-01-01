سيدة تعتدي على ضابط شرطة داخل محكمة.. لن تصدق رد فعله.. فيديو

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سيدة تعتدي على ضابط شرطة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لإعتداء سيدة على ضابط شرطة بالقاهرة، وهو يؤدي مهام عمله داخل إحدى المحاكم.

وظهر السيد في الفيديو وهي ترفع صوتها على الضابط الذي طالبها بلبس الكمامة قبل دخولها لتقوم له السيدة: "انا مستشار وعضو امم متحدة".

وطالبها الضابط بإخراج كارنيه عملها ورفضت قائلة " والله ما هتاخد كارنيهي"، ليرد عليها الضابط "انتي بتصوري ومش لابسة كمامة هضطر اجيب الشرطة النسائية واكلبشك ".

وردت عليه السيدة بالسب والشتم وقامت بنزع الكتافة من على بدلة الشرطة ورفضت إعطاءه له بعد أن قام بأخد هاتفها لعدم التصوير والاتصال على أحد.
https://www.facebook.com/watch/?v=617349988981524&extid=565sR6LNZQay0cxu

المصدر: elbalad

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