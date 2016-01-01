أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نسبة الناجحين في امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بلغت 60% من طلاب الدبلومات الفنية الذين حضروا امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، مشيرًا إلى أن عدد الحاضرين 752 ألفا و 237 طالبا وطالبة .
وأوضح وزير التربية والتعليم أن اجمالي عدد الطلاب الذين سيخوضون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 ، يصل إلى 238 ألفا 113 طالبت وطالبة بنسبة 31 %.
وقال وزير التربية والتعليم ، إن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية الراسبين الباقين للإعادة ، وصل هذا العام إلى 62 ألفا و 243 طالبا وطالبة، بنسبة 8 % فقط من اجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الأول هذا العام.
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التعليقات على وزير التعليم يعلن رسوب 62 ألف طالب وبقاءهم للإعادة في نتيجة الدبلومات الفنية 2020
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