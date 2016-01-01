أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة لطلاب الفصلين السابع والثامن الراسبين في بحوث ( الفصول الرابع والخامس والسادس) أو الذين لم يقدموها إعادة تقديمها يدويا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٨/٣١ من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية بقاعه ا.د/علي راشد بالمبني (ب)
موضوعات المقالات البحثيه للتذكير:
موضوعات الفصل الرابع/ تعليم مفتوح/ مستجد.
https://www.sendspace.com/file/7kjfnx
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التعليقات على تسليم الأبحاث للمرة الثانية للفصليين السابع والثامن بحقوق عين شمس ..اليوم
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