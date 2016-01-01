تسليم الأبحاث للمرة الثانية للفصليين السابع والثامن بحقوق عين شمس ..اليوم

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صورة الخبر: حقوق عين شمس
حقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة لطلاب الفصلين السابع والثامن الراسبين في بحوث ( الفصول الرابع والخامس والسادس) أو الذين لم يقدموها إعادة تقديمها يدويا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٨/٣١ من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية بقاعه ا.د/علي راشد بالمبني (ب)

موضوعات المقالات البحثيه للتذكير:

موضوعات الفصل الرابع/ تعليم مفتوح/ مستجد.
https://www.sendspace.com/file/7kjfnx

موضوعات الفصل الخامس/ تعليم مفتوح / مستجد.
https://www.sendspace.com/file/h2m5yb

موضوعات الفصل السادس/ تعليم مفتوح / مستجد.
https://www.sendspace.com/file/8ilen8

المصدر: elbalad

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