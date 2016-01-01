أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسات العليا المهنية ( MBA - MPA - DBA ) بكلية التجارة جامعة قناة السويس بدءا من ١ سبتمبر ٢٠٢٠ علي أن تبدأ المحاضرات ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة أن برامج الدراسات العليا المهنية بالكلية تشمل الماجستير المهني في إدارة الأعمال MBA والماجستير المهني في المحاسبة MPA والدكتوراه المهنيه في إدارة الأعمال DBA.
وعن خصومات برامج الدراسات العليا المهنية أشار الدكتور أحمد زكي أنه يتم خصم ٣٥% للمجموعات والفئات التي لا تقل عن ١٠ طلاب بشرط ان تكون المجموعة من نفس جهة العمل.
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التعليقات على ١سبتمبر.. فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بالدراسات العليا في تجارة القناة
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