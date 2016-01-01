١سبتمبر.. فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بالدراسات العليا في تجارة القناة



الدراسات العليا الدراسات العليا

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسات العليا المهنية ( MBA - MPA - DBA ) بكلية التجارة جامعة قناة السويس بدءا من ١ سبتمبر ٢٠٢٠ علي أن تبدأ المحاضرات ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠.



ومن جانبه أشار الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة أن برامج الدراسات العليا المهنية بالكلية تشمل الماجستير المهني في إدارة الأعمال MBA والماجستير المهني في المحاسبة MPA والدكتوراه المهنيه في إدارة الأعمال DBA.



وعن خصومات برامج الدراسات العليا المهنية أشار الدكتور أحمد زكي أنه يتم خصم ٣٥% للمجموعات والفئات التي لا تقل عن ١٠ طلاب بشرط ان تكون المجموعة من نفس جهة العمل.

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كما يتم خصم ٥٠% للعاملين بالجامعة ، ويتم خصم ٣٥% لابنائهم،كما يتم خصم ١٥%للاقارب حتى الدرجة الثانية وايضا يتم خصم ٥٠% لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.