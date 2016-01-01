ديانج يكشف حقيقة هروبه من الأهلي

أكد أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه سينضم لتدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، في إطار الجولة الـ24 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وقال "ديانج"، إنه سافر إلى مالي بعلم الجهاز الفني وموافقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، من أجل تجديد جواز السفر الخاص به، مستغلًا عدم مشاركته في مباراة الأهلي والمصري، التي أقيمت أمس، السبت، بسبب الإيقاف، فضلا عن طول الفترة الحالية بين لقاء المصري وحتى مباراة الأهلي ووادي دجلة التي تقام يوم الجمعة القادم في الدوري.
وأضاف أن إيقافه عن مواجهة المصري في الأسبوع الـ23 عقب حصولة على بطاقتين صفراوين في مباراة الجونة مكنه من التنسيق مع الجهاز الفني والإداري للسماح له بالسفر إلى بلاده من أجل تجديد جواز السفر.
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