رابط نتيجة الفرق النهائية للشعبة الإنجليزية بحقوق عين شمس



كلية الحقوق بجامعة عين شمس كلية الحقوق بجامعة عين شمس

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، انه تم الاعلان عن نتيجة امتحانات الفرقة النهائية للشعبة الانجليزية اليوم اويمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال هذا اللنك اضغط هنا .



وأضاف الدكتور ناجي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، إنه تم إعلان نتيجة الفرق الرابعة انتظام وانتساب مايو 2020، حيث يمكن للطلاب الفرق الرابعة انتساب من خلال هذا اللينك اضغط هنا وللحصول على نتيجة الفرقة الرابعة انتظام اضغط هنا.



https://www.sendspace.com/file/qhu268?fbclid=IwAR3mI58Yug2FrhuD2vqW0FAWB-3qVzH-3ZMToDhKhhRIO6hFGmQdZFuwi_8

وأضاف أنه لم يتم الإعلان عن جداول امتحانات الراسبين في المواد حتى الآن، وسوف يتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للكلية.

