من المعروف عن الفتيات أنها تميل إلى تغيير مظهرها الجمالي من حين لآخر، وذلك يظهر من خلال تسريحة شعر جديدة، أو تغيير قصة الشعر، أو صبغه، لكن هل خطر في بال إحداهن أن تقوم بصبغ أطراف الشعر فقط بألوان زاهية وجريئة؟
ظهرت موضة صبغ الشعر من الأطراف خلال فترة من الزمن وهي في عام 2009 - 2010 بالتزامن مع عرض مسلسل العار، والتي ظهرت من خلاله الفنانة علا غانم بصبغ أطراف الشعر باللون الأبيض التلجي.
كما ظهرت الفنانة يسرا بالشعر البني مع صبغ الأطراف باللون الذهبي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خطوة جريئة.. موضة صبغ أطراف الشعر تعود من جديد.. صور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق