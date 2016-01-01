خطوة جريئة.. موضة صبغ أطراف الشعر تعود من جديد.. صور

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صورة الخبر: موضة صبغ أطراف الشعر
موضة صبغ أطراف الشعر

من المعروف عن الفتيات أنها تميل إلى تغيير مظهرها الجمالي من حين لآخر، وذلك يظهر من خلال تسريحة شعر جديدة، أو تغيير قصة الشعر، أو صبغه، لكن هل خطر في بال إحداهن أن تقوم بصبغ أطراف الشعر فقط بألوان زاهية وجريئة؟

ظهرت موضة صبغ الشعر من الأطراف خلال فترة من الزمن وهي في عام 2009 - 2010 بالتزامن مع عرض مسلسل العار، والتي ظهرت من خلاله الفنانة علا غانم بصبغ أطراف الشعر باللون الأبيض التلجي.

كما ظهرت الفنانة يسرا بالشعر البني مع صبغ الأطراف باللون الذهبي.

ولكن عادت موضة صبغ أطراف الشعر مجددا في عام 2020، حيث تصدر اللون الأزرق والموف والبمبي المشهد.

واعتبر خبراء تصفيف الشعر أن صبغ الأطراف هي موضة تحتاج إلى الفتيات الجريئة التي تعشق التغيير وكسر الروتين.

صورة الخبر: موضة صبغ أطراف الشعر

صورة الخبر: موضة صبغ أطراف الشعر

المصدر: elbalad

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