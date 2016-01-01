

10 طرق لتربية ابنك ليكون رجلا نبيل 10 طرق لتربية ابنك ليكون رجلا نبيل



نقدم للآباء والأمهات كيفية تربية الطفل على ليكون رجل نبيل فى الالتزام بالقواعد العشر للتربية.



10 نصائح لتربية الطفل لينشئ رجل نبيل



كشف موقع Muslim عن النصائح العشر لتربية رجل نبيل.

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1. احترام المرأةعلم الابن أن الرجل النبيل يحترم المرأة، رأى النبي محمد العيش في زمن كانت فيه النساء يعاملن كأشياء. إذا مات زوجك ، يمكن للآخرين "خطفك" كممتلكاتهم.رأى النبي محمد النساء المكرمات . بصفتنا أتباعه ، دعونا نعلم أبنائنا تكريم واحترام النساء كما نتعلم.2. خيركم خير لعائلتكعلم الابن أن الرجل هو خير للعائلة، ورأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "خيركم خير لأهلهم ، وأنا خير أهلي.اعترفت بعض النساء بأن أزواجهن المسيئين هم قادة المنظمات أو حصلوا على جوائز كبيرة لمساهماتهم في المجتمع. من الصعب عليهم التحدث لأن الناس قد يشكون فيهم ويقولون ، "كيف يكون ذلك؟"يبدأ في المنزل. يمكنك حقًا أن تكون ناجحًا ومحترمًا في الخارج. ومع ذلك ، إذا كنت ظالمًا في المنزل ، فهذا ما أنت عليه. أنت جيد بقدر ما تعتقده عائلتك عنك.احرصي على أن تكوني الأفضل لعائلتك وخاصة زوجتك. يجب على الرجل المؤمن ألا يستخف بزوجته أو يحط من قدرها. إذا كان هناك شيء لست سعيدًا بشأنه ، فقم بإجراء محادثة مناسبة مع البالغين الناضجين. ابحث عن الأشياء الجيدة العديدة التي تخصها وقدِّرها. كلنا بشر.فيما يلي ثلاث طرق رآها النبي محمد تبين لنا كيف نتعامل مع عائلتنا .3. فهم تأثير كلماتكعلم الابن أن الرجل النبيل يتكلم كلمات لطيفةالكلمات تقطع أعمق من السكاكين. قد يقول بعض الأزواج مازحين "ني بارو ساتو بوليه تامبا تيجا فتحة لاجي" (يمزحون بأنهم يستطيعون الزواج مرة أخرى). هذا النوع من النكات مؤلم للغاية ويمكن أن يجعلك تشعر وكأنك تستبدل بسهولة.في الوقت نفسه ، نحن نعيش في مجتمع يميل إلى إحراج الرجال على إظهار المشاعر. منذ الصغر ، يُقال للأولاد ، "أنت ولد! لا تبكي! " عندما يكبر هؤلاء الأولاد في النهاية ، يتم توبيخهم لعدم قدرتهم على التعاطف.نحتاج جميعًا إلى التفكير في الكلمات التي نقولها ونحاسب أنفسنا بالتعاطف مع الذات. عندها فقط يمكننا أن ننمو كأشخاص.4. القيادة بالقدوةعلم الابن أن الرجل النبيل يحترم الآخرين ويعامل الناس بكرامةأطفالنا مثل الإسفنج. إنهم يمتصون كل ما يسمعونه ويرونه. تريد ابنك أن يكون رجل نبيل؟ مثالا يحتذى به. عندما تقوم بأعمال شنيعة تجاه زوجتك ، فأنت تعلم ابنك أنه لا بأس بذلك. هل تقاتل وتصرخ دائما؟ تضرب بعضها البعض؟ استخدم ملصقات غير محترمة؟ يتم التقاط كل هذه الأشياء وتبسيطها بواسطة عقولهم الصغيرة.سينجذب الأبناء والبنات إلى الأشخاص الذين يشبهونك تمامًا. تلتقط عقولهم اللاواعية ما هو طبيعي بالنسبة لهم. عندما تكبر ، ستوافق على أن تكون مع رجل مثلك. سيعتقد أبناؤك أيضًا أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يتعامل بها مع النساء.5. علم أبناءك أن يغمضوا بصرهمعلم الابن أن الرجل المحترم يخفض من نظراته ولا يحدق في النساءعندما رأى النبي محمد أنه يسافر على الطريق مع ابن عمه الفضل بن عباس ، توقفت امرأة لتسأله سؤالًا. كانت المرأة جميلة جدا والفضل لم يستطع إلا أن يحدق بها. ولما رأى النبي محمد هذا رأى ومد يده وأدار وجه الفضل. لم يخبر المرأة أن تغطي وجهها. بدلا من ذلك ، تجنب تحديق ابن عمه.6. دعهم يبكونعلم الابن أن الرجل يبكي، عندما يبكون الأولاد ، عانقهم ، اعترف بألمهم وتحدث معهم. ساعدهم على تسمية مشاعرهم والتعبير عن مشاعرهم بطريقة صحية. علم طفلك الفرق بين المشاعر والسلوك. قل أشياء مثل ، "لا بأس أن تشعر بالضيق ولكن ليس من المقبول أن تضرب."7. شارك بقصص ملهمة للمرأةاقرئي قصص النساء الملهمة مع ابنك، علاوة على إخبار أبنائنا بقصص الأنبياء ، أخبرهم أيضًا عن النساء الرائعات من حولهم.عندما يكبرون ، ابذل جهدًا واعيًا لتعريضهم لنماذج مذهلة من الذكور والإناث.8. علمهم أن يتعاطفواعلم الابن أن السادة لديهم التعاطف، عندما يثير الناس مخاوفهم ، تعاطف واستمع. إذا شعرت بالجنون على الفور أو وصفت الآخرين بأنهم "عاطفيون" أو "مجنونون" ، فلن يشعروا بالأمان للتحدث معك مرة أخرى.9. القيام بالأعمال المنزلية معاعلم الابن أن الرجل المحترم يقوم بالأعمال المنزلية، قال هشام: سألت عائشة: ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت: فعل ما يفعله أحدكم في بيته. أصلح الصنادل والملابس المرقعة والخياطة ".لا ينبغي جعل الأبناء يعتقدون أن الأعمال المنزلية مخصصة للنساء فقط - الأمهات والأخوات وفي النهاية الزوجات. عندما يقوم الرجال بالأعمال المنزلية ، فإنهم لا يساعدون النساء. إنهم يقومون بنصيبهم من العبء كأفراد الأسرة الراعين الذين يعيشون في نفس المنزل. بدلًا من قول "لنساعد ماما في القيام بالأعمال المنزلية" ، قل "لنقم جميعًا بالأعمال المنزلية معًا".10. تنمية العقل النقديعلم الابن أن السادة المحترمين يفكرون بشكل نقدي، شجع ابنك على تنمية عقله النقدي ، خاصة في استهلاك الإعلام والثقافة. من المستحيل إبعاد أطفالنا عن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في هذا اليوم وهذا العصر. ما يمكننا القيام به هو تزويدهم بالقيم الجيدة والمهارات لتقييم كل مادة يواجهونها.يمكنك البدء بمشاهدة البرامج أو الأفلام معهم وطرح أسئلة عليهم مثل "ما رأيك في ما فعلته الشخصية؟ هل من المقبول معاملة شخص مثل هذا؟ هل كان هناك شيء لم تفهمه عن الفيلم؟ هل توافق أو لا توافق على أي جزء منه؟ لماذا ا؟"