سهلة وسريعة .. طريقة عمل بطاطس بالبابريكا والزعتر

عادة ما تحرص الأمهات على تقديم أكلات صحية في وجبة الإفطار، فهي تعد أهم وجبة في اليوم باعتبارها تزيد من الشعور بالشبع وتمنح الجسم الطاقة والنشاط اللازم لبدء اليوم.
إليك طريقة عمل أصابع البطاطس بصوص البابريكا والزعتر
مكونات البطاطس بالبابريكا والزعتر :
كيلو بطاطس
3 ملاعق زيت زيتون
3 ملاعق بقدونس مفروم
ملعقة كبيرة زعتر
ملعقة بابريكا
ملعقة ثوم مهروس
ملخ وفلفل اسود
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