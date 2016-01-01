سهلة وسريعة .. طريقة عمل بطاطس بالبابريكا والزعتر

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بطاطس بالبابريكا والزعتر


عادة ما تحرص الأمهات على تقديم أكلات صحية في وجبة الإفطار، فهي تعد أهم وجبة في اليوم باعتبارها تزيد من الشعور بالشبع وتمنح الجسم الطاقة والنشاط اللازم لبدء اليوم.

إليك طريقة عمل أصابع البطاطس بصوص البابريكا والزعتر

مكونات البطاطس بالبابريكا والزعتر :
كيلو بطاطس
3 ملاعق زيت زيتون
3 ملاعق بقدونس مفروم
ملعقة كبيرة زعتر
ملعقة بابريكا
ملعقة ثوم مهروس
ملخ وفلفل اسود

طريقة عمل بطاطس بالبابريكا والزعتر :

قشري البطاطس وقطعيها أصابع سميكة وانقعيها في ماء بملح لمدة 10 دقائق ثم جففيها جيدا

في وعاء اخلطي الزيت مع البقدونس ثم ضيفي الزعتر والبابريكا والثوم ويتبل الخليط بالملح والفلفل ويقلب جيدًا

ضعي أصابع البطاطس في الخليط السابق ثم غطيها واتركيها ساعة في الثلاجة
سخني الفرن على درجة حرارة 200

اُفردي أصابع البطاطس وتوزع على صاج فرن مع عدم التصاقها أو وضعها فوق بعض

ضعيها في الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى تنضج وتحمر.

المصدر: elbalad

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