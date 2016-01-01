سهلة وسريعة .. طريقة عمل بطاطس بالبابريكا والزعتر



بطاطس بالبابريكا والزعتر بطاطس بالبابريكا والزعتر



عادة ما تحرص الأمهات على تقديم أكلات صحية في وجبة الإفطار، فهي تعد أهم وجبة في اليوم باعتبارها تزيد من الشعور بالشبع وتمنح الجسم الطاقة والنشاط اللازم لبدء اليوم.



إليك طريقة عمل أصابع البطاطس بصوص البابريكا والزعتر



مكونات البطاطس بالبابريكا والزعتر :

كيلو بطاطس

3 ملاعق زيت زيتون

3 ملاعق بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة زعتر

ملعقة بابريكا

ملعقة ثوم مهروس

ملخ وفلفل اسود

قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل بطاطس بالبابريكا والزعتر :قشري البطاطس وقطعيها أصابع سميكة وانقعيها في ماء بملح لمدة 10 دقائق ثم جففيها جيدافي وعاء اخلطي الزيت مع البقدونس ثم ضيفي الزعتر والبابريكا والثوم ويتبل الخليط بالملح والفلفل ويقلب جيدًاضعي أصابع البطاطس في الخليط السابق ثم غطيها واتركيها ساعة في الثلاجةسخني الفرن على درجة حرارة 200اُفردي أصابع البطاطس وتوزع على صاج فرن مع عدم التصاقها أو وضعها فوق بعضضعيها في الفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى تنضج وتحمر.