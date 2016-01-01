

أضرار البيبسي .. للحامل والأطفال أضرار البيبسي .. للحامل والأطفال



يحتوي البيبسي على السكر أو المحليات الاصطناعية ، ويمكن أن يكون الكافيين الموجود في البيبسي منعشًا ، ولكنه قد يكون ضارًا بالجنين، كما أظهرت دراسة أجرتها الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء أن المرأة الحامل يجب ألا تستهلك أكثر من 200 ملغ من الكافيين يوميًا.



اضرار البيبسي للحامل

1. الكافيين

تحتوي الصودا على نسبة عالية من الكافيين ، ومن المعروف أنها ترفع ضغط الدم، كما يمكن أن يسبب الأرق ، الذي يمكن أن يسبب الإمساك والجفاف لدى الأم، هذا ضار بنمو الطفل الحركي والجهاز العصبي، وقد يؤدي استهلاك أكثر من 300 مجم من الكافيين يوميًا إلى الإجهاض ، كما أن استهلاك أكثر من 500 مجم من الكافيين في اليوم يمكن أن يسبب ارتفاعًا مزمنًا في تنفس الطفل عند الولادة.



2. سكر

تعتبر مستويات الأنسولين الثابتة ضرورية للنمو الأمثل للطفل، ويزيد السكر الموجود في المشروبات الغازية من مستويات السكر في الدم ، مما قد يؤدي إلى انفجار الأنسولين، ويمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر أيضًا إلى السمنة ، مما قد يؤدي إلى الإجهاض أو التسبب في مشاكل صحية مثل الإعاقات الخلقية لدى الطفل.

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3. المياه الغازيةتتكون الصودا من كربونات الماء عالي الضغط وثاني أكسيد الكربون ، وثاني أكسيد الكربون هو المكون الرئيسي الذي يسبب الفقاعات الغازية في المشروبات، هذه المياه الغازية الموجودة في الصودا ضارة بصحة عظامك ويمكن أن تسبب مشاكل مثل آلام الظهر ، حيث تصبح عظامك تدريجيًا أضعف من أن تدعم بطنك المتنامي، تحتوي المياه الغازية العادية على غاز فقط ، لكن بعض الشركات المصنعة تضيف أيضًا معادن مثل البوتاسيوم والصوديوم، يسبب الصوديوم ارتفاعًا حادًا في ضغط الدم ، مما قد يشكل خطورة على جسمك.اقرأ ايضًا | يدمر الكلى.. كوارث صحية تنتج عند تناول الصودا الدايتاضرار البيبسي للاطفاليحتوي البيبسي على صفر من العناصر الغذائية ، كما أنها غنية بالسعرات الحرارية والسكر، وتشير الدراسات إلى وجود صلة قوية بين استهلاك المشروبات الغازية والسمنة لدى الأطفال.وتعمل الصودا على كبح الشهية لذلك يقل احتمال تناول الأطفال للأطعمة المغذية، كما لا يحتوي البيبسي على أي من العناصر الغذائية مثل، فيتامين أ والكالسيوم والمغنيسيوم وغيرها من العناصر الغذائية المهمة.كما يعد الفوسفور أحد المكونات الشائعة في البيبسي ، ويمكن أن يستنفد الكالسيوم في العظام، والفتيات اللاتي يشربن المزيد من المشروبات الغازية أكثر عرضة لكسر العظام .وتظهر الدراسات وجود صلة مباشرة بين تسوس الأسنان والبيبسي، لا يسبب السكر تسوس الأسنان فحسب ، بل إن الأحماض الموجودة في الصودا تحفر مينا الأسنان، يمكن أن يبدأ الحمض في إذابة مينا الأسنان خلال 20 دقيقة فقط.أضرار البيبسي على الكلىوجدت دراسة ذات صلة أجريت على الفئران أن الاستهلاك المعتدل للسكر المسمى الفركتوز يزيد من حساسية الكلى تجاه البروتين الذي ينظم توازن الملح، ووفقا للباحثين جامعة كيس ويسترن ريزيرف، وهذا يؤدي إلى زيادة استيعاب الملح من قبل الخلايا في الكلى، مما قد يفسر لماذا استهلاك المشروبات الغازية وقد تم ربط ل مرض السكري ، والسمنة ، والفشل الكلوي و ارتفاع ضغط الدم .قال الخبراء إن النتائج الجديدة تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على الآثار الجانبية غير الصحية لشرب الكثير من البيبسي.قال الدكتور أورلاندو جوتيريز ، أخصائي الكلى في جامعة ألاباما في برمنغهام ، إن البروتين في البول قد يكون علامة على أكثر من مجرد أمراض الكلى.اقرأ ايضًا | أبرزها الصودا والزبيب.. 8 أطعمة تسبب ارتفاع السكرأضرار البيبسي على العظامأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون البيبسي من جميع الأعمار لديهم معدلات أعلى من كسور العظام والكسور مقارنة بأقرانهم الذين لا يشربون البيبسي، كان العلماء يشكون في أن الكافيين والفوسفور والكربونات في الصودا قد تتداخل مع امتصاص الكالسيوم.لكن الدراسات الأخرى التي ألقت نظرة فاحصة على الادعاء تشير إلى أنه قد لا يكون هناك شيء، والكافيين هو المكون الوحيد في البيبسي الذي ثبت أن له أي تأثير مباشر على الكالسيوم ، لكن العلماء يقولون إن التأثير ضئيل للغاية بحيث يمكن تعويضه عن طريق اتباع نظام غذائي عادي.أضرار البيبسي على الأسنانهناك تأثيران رئيسيان لشرب الصودا على الأسنان.التعريةيبدأ التآكل عندما تواجه الأحماض الموجودة في المشروبات الغازية مينا الأسنان ، وهي الطبقة الخارجية الواقية لأسنانك. تأثيرها هو تقليل صلابة سطح المينا.بينما يمكن أن تضر المشروبات الرياضية وعصائر الفاكهة بالمينا ، فإنها تتوقف عند هذا الحد.التجاويفمن ناحية أخرى ، يمكن أن تؤثر المشروبات الغازية أيضًا على الطبقة التالية وعاج الأسنان وحتى الحشوات المركبة، ويمكن أن يؤدي هذا الضرر لمينا الأسنان إلى ظهور تجاويف، وتتطور التجاويف أو التسوس بمرور الوقت لدى الأشخاص الذين يشربون المشروبات الغازية بانتظام، إضافة إلى نظافة الفم السيئة ، ويمكن أن يحدث الكثير من الضرر للأسنان.أضرار البيبسي على الدايتيتم تحلية العديد من المشروبات الغازية الدايت باستخدام الأسبارتام ، وهو مُحلي صناعي أحلى من السكر، تم تحلية النكهات الجديدة، وربطت بعض الدراسات المحليات الموجودة في صودا الدايت بالصداع ، مما يشير إلى أنها قد تسبب الألم، و الدراسات أظهرت أيضا أن الأشخاص الذين يستهلكون الأطعمة التي تحتوي على مواد التحلية الاصطناعية هم أكثر عرضة للخيارات الطعام التنكر صحة لغيرها من المواد الغذائية النكهة مصطنع وهو ضعف عرضة للسمنة مقارنة بالاشخاص الذين لم يشربوا الصودا الدايت.أضرار البيبسي على القلبوجد علم جديد من جامعة هارفارد أنه كلما زاد تناول المشروبات الغازية ، زاد خطر الوفاة بسبب أمراض القلب وسرطان الثدي وسرطان القولون، ونشرت بعض الأبحاث في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، الدورة الدموية ، تأثيرًا سلبيًا على الصحة العامة.بما في ذلك الصودا ، ارتبطوا بخطر الوفاة من أمراض القلب، بالمقارنة مع الأشخاص الذين نادرا ما يشربون البيبسي ، فإن الأشخاص الذين شربوا أكثر من وجبتين في اليوم كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 31٪ بسبب سوء صحة القلب، وتشير الدراسة إلى أن كل زيادة في استهلاك الصودا في اليوم الواحد ارتبطت بزيادة خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب بنسبة 10٪. وبدرجة أقل ، تم ربط استهلاك المزيد من الصودا بزيادة خطر الإصابة بسرطان .أضرار البيبسي على المعدةنشرت دراسة جديدة في مجلة طبية إلى أن شرب المشروبات الغازية والصودا يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة من اضطرابات الجهاز الهضمي.ووجدت الدراسة ، التي نُشرت في JAMA Internal Medicine ، أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من 16 أونصة من المشروبات الغازية السكرية يكونون أكثر عرضة للوفاة بسبب اضطرابات الجهاز الهضمي.ووجدت الدراسة أن أولئك الذين شربوا نفس الكمية من صودا الدايت لديهم مخاطر أعلى للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أيضًا.ووجدت الدراسة أيضًا صلة بين استهلاك المشروبات الغازية وزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون، ومع ذلك ، لم يكن هناك ارتباط بمرض الزهايمر أو السرطان.