خطر على القلب.. 3 أنواع من الريجيم تدمر الصحة



طرق بفقدان الوزن طرق بفقدان الوزن



معظم الناس يتبعون بشكل أعمى الحميات الغذائية ويتضورون جوعًا أو يذهبون إلى حمية التخلص من السموم دون علمهم أنها قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بالتأكيد هذه طرق سريعة لفقدان الوزن لكنها قد لا تدوم على المدى الطويل.



وطبقا لما قدمه موقع "bold sky" إليكم ابرز الطرق غير الصحيحة لفقدان الوزن..



وهناك العديد من استراتيجيات فقدان الوزن السريعة التي يمكن أن تجعلك تشعر بالمرض والبؤس ولن يكون لها نتائج دائمة. لذلك هنا نكتشف أكثر الطرق غير الصحية لفقدان الوزن.

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_ نظام غذائي منخفض الدهونقد يكون اتباع نظام غذائي منخفض الدهون لفقدان الوزن فكرة سيئة على الصحة، فإن تناول الدهون الصحية سيبقيك مشبعًا مما يعني أنك تشعر بالشبع لفترة أطول مما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام، كما تعتبر الدهون أيضًا من العناصر الغذائية الأساسية للعديد من الوظائف في الجسم مثل نمو الخلايا ووظائف المخ وإنتاج الهرمونات. وبالتالي تؤدي النظم الغذائية منخفضة الدهون إلى اختلال التوازن الهرموني وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وضعف صحة القلب ووظائف المخ.- حمية منخفضة الكربوهيدراتالنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات هو نظام غذائي يركز بشكل أساسي على البروتينات والدهون التي تتكون من الأسماك والبيض والدواجن والخضروات غير النشوية، كما أنه لا يشمل البقوليات والفواكه والخبز والحلويات والحبوب الكاملة، وتزود الكربوهيدرات الجسم بالطاقة وعندما تقطعها فجأة عن نظامك الغذائي فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية مثل رائحة الفم الكريهة والضعف والصداع والتعب والطفح الجلدي وعدم توازن الأمعاء وقد لا تؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن بشكل مستدام على المدى الطويل ._ تخطي الوجباتمن المؤكد أن تخطي وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء هو وسيلة سهلة لتقليل تناول السعرات الحرارية ، ولكن هذه الممارسة قد تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، ويمكن أن يؤدي تخطي إحدى الوجبات إلى جعل الشخص أكثر جوعًا وأنك تأكل أكثر من المعتاد في الوجبة التالية، حسب إحدى الدراسات فإن تخطي وجبة الإفطار لا يقلل من الإفراط في تناول الطعام ويمنع زيادة الوزن.