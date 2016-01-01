لتنشيط الدورة الدموية وعلاج الدوالي.. جرب هذه الوصفة



لتنشيط الدورة الدموية وعلاج الدوالي لتنشيط الدورة الدموية وعلاج الدوالي

تحسين الدورة الدموية من الامور الضرورية التى تساعد فى حماية الانسان من الاصابة بامراض عديدة وعلاجها وفى مقدمتها الدوالى والضغط المنخفض.

ذكر موقع " brightside " أن زيت الزيتون علاج فعال لمشكلة الدوالى حيث أنه يحتوى على مواد مضادة للالتهابات ومغذية للبشرة والجسم ، فبعد أن يمتصه الجلد، وتقليل حجم الأوردة المتوسعة وتوسيع وسيتم تنشيط تدفق الدم.

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يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين هـ والمعادن، نظرًا لارتفاع نسبة أحماض أوميجا 3 الدهنية ، فإنه يحسن مرور الدم عبر الأوردة ويعيد وظيفة الصمامات أحادية الاتجاه.



التحضير والاستخدام:

- أضف بعض زيت الزيتون إلى وعاء وقم بتسخينه على نار هادئة جدا.

- يتم تسخين الزيت لتنشيطه والحصول على فاعلية أكبر.

- باستخدام وسادة قطنية ، دلكي بشرتك بالزيت الدافئ لعدة دقائق.

- كرري مرتين يوميًا لمدة شهرين على الأقل.

