داء السكري أو مرض السكري هو حالة مزمنة تحدث عندما لا ينتج البنكرياس أي أنسولين أو ما يكفي من الأنسولين، ويساعد الأنسولين على تنظيم مستوى السكر في الدم إما عن طريق امتصاص الجلوكوز في الدم أو تخزينه في الجسم لاستخدامه في المستقبل.
ووفقًا لما قدمة موقع "boldsky" هل يمكن أن تتسبب الفاكهه في الإصابة بمرض السكري.
إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فتجنب الفاكهة " ، وهو أمر يعتقده الكثيرون بشكل أعمى، على الرغم من وجود بعض الحقيقة في البيان ، إلا أنه ليس كل شيء صحيحًا وسنساعدك على فهمه، يمكن لنظام غذائي متوازن أن يفعل العجائب لجسمك وصحتك، يمكن أن توفر إضافة الفاكهة إلى نظامك الغذائي التغذية اللازمة لجسمك على شكل فيتامينات أساسية وكربوهيدرات ومعادن، من ناحية أخرى ، يحتاج مرضى السكر إلى اتخاذ بعض الخيارات الدقيقة أثناء تناول الفاكهة .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول الفاكهة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق