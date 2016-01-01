5 شكاوى من بطنك تشير للإصابة بـ فيروس كورونا



شكاوى من بطنك شكاوى من بطنك

أعراض كورونا فيروس متعددة، وبالرغم من أنه مرض تنفسي إلا أن هناك عدد من العلامات التحذيرية تتعلق بأعراض الجهاز الهضمي.



تشير العديد من التقارير إلى أن الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا COVID-19 يعانون من أعراض الجهاز الهضمي إلى جانب أعراض الجهاز التنفسي أو قبلها



بحثت مراجعة نشرت في مجلة BJS في الأدبيات الحالية لتقديم تصنيف لأعراض الجهاز الهضمي الأكثر شيوعًا حتى الآن.

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تم تضمين مجموعه مكونة من 25210 مرضى في تحليل شمل 75 دراسة من الصين و 18 دراسة من دول أخرى، وفقًا للمراجعة كان فقدان الشهية والإسهال أكثر الأعراض المعدية المعوية شيوعًا، يليها الغثيان والقيء.وكشفت الدراسة أن ألم البطن نادرًا نسبيًا، حيث يمثل نسبة صغيرة فقط من الحالات داخل وخارج الصين.وأفادت التقارير أن في الصين كان معدل حدوث الغثيان والقيء والإسهال أعلى بكثير في المرضى داخل مقاطعة هوبي.بينما كان معدل حدوث الإسهال وآلام البطن أقل بشكل ملحوظ في المرضى من الصين مقارنة بالدول الأخرى.وجدت المراجعة أيضًا أن الأعراض المعدية المعوية مرتبطة بـ "مسار المرض الأكثر خطورة" ونسبة أكبر من القبول في وحدة العناية المركزة (ICU).وخلص الباحثون إلى أن أعراض الجهاز الهضمي هي مظاهر سريرية شائعة لـ كورونا COVID-19.