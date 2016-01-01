فيدال يثير الجدل بتصريحاته الجديدة
غازل التشيلي أرتورو فيدال ، متوسط ميدان برشلونة الإسباني ، أندريا بيرلو و أنطونيو كونتي مدربا يوفنتوس وإنتر ميلان الايطاليين على الترتيب، في ظل رغبة المدرب الهولندي رونالد كومان ، المدير الفني للبارسا ، في رحيله عن الفريق هذا الصيف.
و فتح فيدال الباب أمام الانتقال للعب في فريقه السابق يوفنتوس ، تحت إمرة بيرلو ، مشيدًا في الوقت ذاته بكونتي مدرب الإنتر.
و قال التشيلي في تصريحات صحفية: ” تدريب بيرلو ليوفنتوس شيء مذهل، لقد كان لاعبًا لا يصدق، تخيلوا الآن كيف سيكون حاله كمدرب”.
و أضاف فيدا: ”بيرلو لديه رؤية حقيقة لكرة القدم ، لا يملكها الكثير، و أعتقد أنه يمكنه أن يبلي بلاءً.
و استطرد فيدال: ”بيرلو شخص رائع أيضًا و أتصور أنه سيصبح مدربًا عظيمًا، لقد قضينا 4 أعوام معًا وفزنا بلقب السكوديتو 4 مرات ، و لو كان سيتصل بي لنقلي إلى يوفنتوس سأكون سعيدًا “.
و عن كونتي الذي يتطلع لضمه في الموسم المقبل لترميم صفوف الإنتر قال ” كونتي مثل الآلة، إنه أفضل مدرب من الناحية الخططية، و بخصوص مستقبلي ، أشعر بالراحة الآن و سنرى ما سيحدث، أنا مرتبط جدًا ببرشلونة ولكن سنرى كيف ستسير الأمور”.
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