هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟ 3 سيناريوهات تحسم وجهة مو القادمة



محمد صلاح نجم ليفربول محمد صلاح نجم ليفربول

تشهد الأندية الأوروبية صراعا شرسا للحصول على اللاعبين المميزين خلال الفترة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية، ولعل أبرز صفقات الموسم هو رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة.



وكان ميسي أخطر إدارة نادي برشلونة بفسخ تعاقده الممتد حتى صيف 2021 واستعداداته للانتقال لناد جديد خلال الفترة المقبلة، حيث يتنافس عليه مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، حسب تقارير الصحف الأوروبية.



وبالتالي فتح المجال أمام الجميع للحديث عن خليفة البرغوث في برشلونة، ليكون محمد صلاح أقرب المرشحين للانضمام للنادي الكتالوني لتعويض غياب نجمه.

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ونرصد لكم خلال التقرير التالي 3 سيناريوهات تحسم وجهة مو القادمة.- الانتقال إلى برشلونة:أصبح المجال مفتوحا أمام محمد صلاح للانتقال إلى فريق برشلونة في ظل رحيل نجمه الأول ليونيل ميسي وسعي الفرعون المصري للوصول إلى إنجاز جديد وتجربة فريدة من نوعها ضمن أحد أكبر الأندية في العالم.وحسب تقارير الصحف، فإن صلاح أحد المرشحين بقوة لشغل مكان ميسي في برشلونة، خصوصا أن المدير الفني الجديد كومان يعتمد على اللاعبين أصحاب السرعات العالية من نوعية الفرعون.- البقاء في ليفربول:يبدو أن تجربة كوتينيو وانتقاله من فريق ليفربول إلى برشلونة وبعدها عدم المشاركة بشكل أساسي ورحيله على سبيل الإعارة لنادي بايرن ميونخ ما زالت تتردد في أذهان نجوم الريدز، خصوصا أن المدرب حذره من الرحيل لأنه سيصبح لاعبا عاديا في الفريق الإسباني، بينما يمكن أن يكون نجما في إنجلترا.وبالتالي يخشي صلاح أن يكون مصيره نفس المصير الحالي لـ زميله السابق كوتينيو الذي يبحث عن نادٍ حاليا ويصبح أمام اختيار واحد وهو الاستمرار في إنجلترا.- عرض يوفنتوسترددت أنباء قوية عن تقديم فريق يوفنتوس الإيطالي عرض لـ ليفربول للحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح لتدعيم خط الهجوم، خصوصا بعد اقتراب رحيل ديبالا وكريستيانو رونالدو، مما يجعل المدير الفني الجديد بيرلو يرغب في ترميم خط الهجوم بهداف الدوري الإنجليزي مرتين بجانب أن له تجربة قوية في إيطاليا مع روما وفيورنتينا.