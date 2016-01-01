تفتح بعد قليل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع تنسيق الجامعات 2020، لطلاب المرحلة الأولى للحصول على النتائج وطباعة ورقة الترشيح للكليات، وذلك عقب انعقاد مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتائج المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات وإعلان موعد انطلاق المرحلة الثانية والحدود الدنيا لها، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر (12) من ظهر اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس.
ويمكن الاطلاع على موقع التنسيق عبر هذا الرابط
www.Tansik.Egypt.gov.eg
وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2020، بعد أن جاء بيـان الحد الأدنى عدد الطلاب "الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر 30855، الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16665،١، بينما لطلاب الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165 والإجمـالي 149685".
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التعليقات على برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط
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