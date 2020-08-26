

استقرار أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور اليوم 30 أغسطس استقرار أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور اليوم 30 أغسطس

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الأحد 30 أغسطس 2020، حالة من استقرار.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار كالتالي: يتراوح سعر عنب بناتي أصفر ما بين 4 و6 جنيهات، وعنب بناتي أحمر بين 5 و9 جنيهات، أما عنب كرمسن بـ15 جنيهًا، والشمام ما بين 4 و6 جنيهات للكيلو، والبرتقال الصيفي 9 و13 جنيهًا وتين برشومى ما بين 6 و10 جنيهات للكيلو.



ووصل سعر تفاح المصري بين 10 إلى 16 جنيهًا، والتفاح الأمريكي ما بين 17 و23 جنيهًا، والكانتلوب بين 5 و6 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلوجرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.