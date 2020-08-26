قرض بـ 100 ألف جنيه والسداد علي 10 سنوات من بنك مصر (المستندات المطلوبة )

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قرض بـ 100 ألف جنيه والسداد علي 10 سنوات من بنك مصر (المستندات المطلوبة )

أتاح بنك مصر أمام عملائه قرض نقدي خاص بإجازات المصايف والرحلات السياحية سواء خارج مصر أو داخلها علي ان يشمل تذاكر الطيران والإقامة.

وقرر بنك مصر عبر موقعه الرسمي منح قرض الرحلات السياحية من خلال برامج التمويل للموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، أو إثبات الدخل وأصحاب الأنشطة التجارية وأصحاب المهن الحرة وأصحاب المعاشات (بتعهد تحويل المعاش ).

المصدر: السلطة

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