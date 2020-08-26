

أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. وعيار21 يسجل 862 جنيهًا أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. وعيار21 يسجل 862 جنيهًا

شهدت أسعار المشغولات الذهبية، ارتفاعًا، مع بداية تعاملات اليوم السبت، في مصر بقيمةبلغت نحو 4 جنيهات، في سعر الجرام الواحد وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب مساء الجمعة إلى 1964 دولارا، ليواصل الذهب صعوده لليوم الثالث على التوالي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية عند 862 جنيهًا للجرام، وذلك على خلفية استمرار تذبذب



سعر أوقية الذهب ما بين الارتفاع والانخفاض 1920 إلى 1930 دولارًا.

ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 862 جنيهًا، فيما وصل سعر الذهب عيار 18 نحو 738 جنيهًا، وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 985 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سجل نحو 6896 جنيهًا.



وانتعش الذهب ليرتفع أكثر من1.5 % مساء الجمعة، بعد يوم من تراجع حاد، إذ انخفض الدولار الأمريكي وكشف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن استراتيجية تستهدف سعر فائدة منخفضا لفترة طويلة.

وبحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.7 بالمئة إلى 1960.72 دولار للأوقية (الأونصة)، لتصل مكاسب الأسبوع الحالي إلى أكثر من واحد بالمئة. كانت الأسعار انخفضت بما يصل إلى 2.2 بالمئة يوم الخميس بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي.