

بعد إعصار لورا.. تراجع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد إعصار لورا.. تراجع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم

سجلت أسعار النفط تراجعاً خلال تعاملات اليوم، السبت 29 أغسطس، بعد استئناف شركات النفط أنشطتها عقب الإعصار لورا الذي اجتاح ولايات لويزيانا وتكساس دون أن يتسبب في أضرار جسيمة.



وانخفض خام برنت تسليم أكتوبر أربعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 45.05 دولار للبرميل في يوم حلول أجل العقد، وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات ليسجل



42.97 دولار.

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وحقق خاما القياس مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 بالمئة، وارتفع غرب تكساس للأسبوع الرابع على التوالي.وقد سجلت أسعار النفط أمس نحو، 45.14 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليمأكتوبر، مرتفعة بمقدار5 سنتات، كما سجلت عقود خام القياس العالمي برنت تسليمشهر نوفمبر 45.67 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 7 سنتات، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43.05 دولار للبرميل.وكانت العاصفة لورا قد ضربت ولاية لويزيانا أمس برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، ملحقة الأضرار بالمباني وقاطعة الكهرباء عن أكثر من 400 ألف شخص في لويزيانا وتكساس.كان منتجو النفط أوقفوا يوم الثلاثاء 1.56 مليون برميل يوميا من إنتاج الخام، أي بنسبة 84% من إنتاج خليج المكسيك، وأخلوا 310 منشآت بحرية وفقا لرويترز.