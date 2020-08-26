

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في البنوك اليوم أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في البنوك اليوم

استقرت أسعار العملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري، في بعض البنوك العاملة في الاسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت 29 أغسطس 2020، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع،



وبلغ سعر اليورو الاوروبي أمام الجنيه نحو 18.92 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع، و بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 20.83 جنيه للشراء، و 21.15 جنيه للبيع.





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وسجل سعر الفرنك السويسري 17.33 جنيه للشراء، و 17.62 جنيه للبيع،