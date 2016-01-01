لمن يعاني منه كثيرا.. متى يتم التشخيص بأنك مريض ضغط منخفض؟

آخر الأخباراخبار منوعة › لمن يعاني منه كثيرا.. متى يتم التشخيص بأنك مريض ضغط منخفض؟

صورة الخبر: لمن يعاني منه كثيرا.. متى يتم التشخيص بأنك مريض ضغط منخفض؟
لمن يعاني منه كثيرا.. متى يتم التشخيص بأنك مريض ضغط منخفض؟

الضغط المنخفض من الشكوى المتكررة للكثير، خصوصا في فصل الصيف وعند التعرض للحرارة والرطوبة العالية، كما أن السيدات تكون أكثر عرضة للإصابة به وخاصة في المراحل المتقدمة من العمر، وأثناء الرضاعة الطبيعية.



تقول دكتورة مي مجدي مرسي، أخصائية الباطنة والكلى، أنه يتم تشخيص المريض على أنه مريض ضغط منخفض عندما يكون القياس أقل من 90 / 60.

وأكدت أنه في أحيان كثيرة لا يشعر المريض بأي أعراض، لكن في حالة الشعور بأي أعراض يجب التوجه للطبيب وأخذ العلاج اللازم لتجنب حدوث أي مضاعفات.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لمن يعاني منه كثيرا.. متى يتم التشخيص بأنك مريض ضغط منخفض؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29605

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager