الضغط المنخفض من الشكوى المتكررة للكثير، خصوصا في فصل الصيف وعند التعرض للحرارة والرطوبة العالية، كما أن السيدات تكون أكثر عرضة للإصابة به وخاصة في المراحل المتقدمة من العمر، وأثناء الرضاعة الطبيعية.
تقول دكتورة مي مجدي مرسي، أخصائية الباطنة والكلى، أنه يتم تشخيص المريض على أنه مريض ضغط منخفض عندما يكون القياس أقل من 90 / 60.
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التعليقات على لمن يعاني منه كثيرا.. متى يتم التشخيص بأنك مريض ضغط منخفض؟
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