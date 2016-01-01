استمع المستشار محمود عبدالعظيم، وكيل نيابة مرسى مطروح، إلى أقوال الزوج الأجنبى المتهم بقتل زووجته المصرية فى واحة سيوة، والتى أقر خلالها بارتكاب جريمة القتل بضربها بـ«الشاكوش» على رأسها وهى نائمة، وأنه كان قرر قتلها منذ حوالى أسبوع.
وأضاف المتهم أمام النيابة بأنه «زهق منها» وأن الخلافات بينهما كانت دائمة، ولذلك عزم على قتلها، بعد سنوات طويلة من الزواج أنجب خلالها منها 5 أبناء أكبرهم 15 عامًا وأصغرهم 3 سنوات.
كانت مدينة سيوة بمحافظة مرسى مطروح قد شهدت جريمة قتل فى الأولى من نوعها بالمنطقة التى يشتهر أهلها بالطيبة، حتى أصبج يُطلق عليها الأرض الطيبة، حتى أتى مواطن من إحدى دول امريكا اللاتينية وقام بضرب زوجته المصرية على رأسها بـ«الشاكوش» أثناء نومها.
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التعليقات على «زهقت منها».. اعترافات الأجنبى قاتل زوجته المصرية بـ«الشاكوش» في سيوة
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