

«زهقت منها».. اعترافات الأجنبى قاتل زوجته المصرية بـ«الشاكوش» في سيوة «زهقت منها».. اعترافات الأجنبى قاتل زوجته المصرية بـ«الشاكوش» في سيوة

استمع المستشار محمود عبدالعظيم، وكيل نيابة مرسى مطروح، إلى أقوال الزوج الأجنبى المتهم بقتل زووجته المصرية فى واحة سيوة، والتى أقر خلالها بارتكاب جريمة القتل بضربها بـ«الشاكوش» على رأسها وهى نائمة، وأنه كان قرر قتلها منذ حوالى أسبوع.



وأضاف المتهم أمام النيابة بأنه «زهق منها» وأن الخلافات بينهما كانت دائمة، ولذلك عزم على قتلها، بعد سنوات طويلة من الزواج أنجب خلالها منها 5 أبناء أكبرهم 15 عامًا وأصغرهم 3 سنوات.



كانت مدينة سيوة بمحافظة مرسى مطروح قد شهدت جريمة قتل فى الأولى من نوعها بالمنطقة التى يشتهر أهلها بالطيبة، حتى أصبج يُطلق عليها الأرض الطيبة، حتى أتى مواطن من إحدى دول امريكا اللاتينية وقام بضرب زوجته المصرية على رأسها بـ«الشاكوش» أثناء نومها.

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واكتشف عدد من سيدات مدينة سيوة الجريمة عندما طلب الزوج استدعاء عدد من السيدات للقيام بتغسيل المتوفاة إلا أنهن رفضن لوجود آثار الاعتداء عليها وأبلغن الطبيب الذى حضر وأبلغ الشرطة.توصلت تحريات الرائد محمد عبد القادر، رئيس مباحث قسم شرطة سيوة إلى أن الزوج خلف ارتكاب الجريمة، وجاء تقرير مفتش الصحة بوجود شبهة جنائية فى الحادث، وتولى التحقيقات، المستشار محمود عبد العظيم، وكيل نيابة مرسى مطروح، وحضر خالد مسلم، المحامى، التحقيقات مع المتهم، والذى قام بتمثيل ارتكاب الجريمة عقب الادلاء بالاعترافات.