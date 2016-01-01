قال سامح عيد، الباحث في الشئون الإسلامية، إن محمود عزت يعد العميل الأصعب داخل جماعة الإخوان الإرهابية، ويعد الوسيط المالي بين أموال الجماعة في الداخل والخارج.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، أنه بإلقاء القبض على محمود عزت شبكة الأموال الإخوانية ستنهار، بسبب عدم وجود أي شخصية يتم الوثوق بها فيما يخص شبكة الأموال من قبل الإخوان.
وفيما يخص فكرة أن يكون الإخوان هم من أبلغوا عن محمود عزت، قال:" وارد.. فهم يقومون بنصب المكائد لبعضهم البعض.
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التعليقات على انشقاق وانهيار الإخوان .. نتائج إلقاء القبض على محمود عزت.. فيديو
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