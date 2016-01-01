انشقاق وانهيار الإخوان .. نتائج إلقاء القبض على محمود عزت.. فيديو

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صورة الخبر: الإرهابي محمود عزت
الإرهابي محمود عزت


قال سامح عيد، الباحث في الشئون الإسلامية، إن محمود عزت يعد العميل الأصعب داخل جماعة الإخوان الإرهابية، ويعد الوسيط المالي بين أموال الجماعة في الداخل والخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، أنه بإلقاء القبض على محمود عزت شبكة الأموال الإخوانية ستنهار، بسبب عدم وجود أي شخصية يتم الوثوق بها فيما يخص شبكة الأموال من قبل الإخوان.

وفيما يخص فكرة أن يكون الإخوان هم من أبلغوا عن محمود عزت، قال:" وارد.. فهم يقومون بنصب المكائد لبعضهم البعض.

وأوضح أن الجماعة منحت الداعمين لها دعم مادي كبير من أجل ضمان عدم انشقاقهم.

وشدد على أن الملف الخارجي للإخوان ستزداد فيه الصراعات، مشيرا إلى أن الملف الداخلي يدار بشكل لامركزي.

المصدر: elbalad

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