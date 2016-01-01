فايلر غاضبًا: من يريد الفوز باستمرار فليلعب "بلاي ستيشن"



رينيه فايلر رينيه فايلر

وجه رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عدة رسائل غاضبة عقب فوز الفريق الأحمر على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في لقاء أقيم مساء اليوم السبت على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الأسبوع الـ23 من مسابقة دوري we المصري.



فايلر قال في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"غضب الجماهير من الأداء؟ ما يحدث منطقي لا يوجد فريق يحقق الفوز بنتيجة 3-0 باستمرار وإلا نجلس في منازلنا أفضل".



وتابع :"لابد أن نتقبل أداء الفريق والنتائج، أكرر لا يوجد فريق يحقق الانتصارات بشكل مستمر ومن يريد ذلك عليه الذهاب للعب البلاي ستشين".

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فايلر تحدث عن ثلاثة لاعبين في صفوفه فالبداية حول مشاركة صالح جمعة، قائلاً :"صالح لا يزال أمامه الكثير خاصة العمل على النواحي البدنية للحصول على دقائق أكثر مثل زملائه في الفريق".في المقابل، أوضح فايلر أنه لن يستطيع تحليل أداء اللاعب الشاب العربي بدر، كاشفًا :"العربي بدر شارك في الدقيقة 84 ولعب عشر دقائق فقط لذلك لا أستطيع تحليل ما قدمه من أداء أمام المصري".السؤال الثالث كان حالة اللاعب النيجيري جونيور أجايي وأسباب تراجع مستواه ليرد فايلر :"تراجع أداء جونيور أجايي طبيعي، هو لاعب مهم بالنسبة للفريق، لكن من الممكن أن يكون أحد أسباب تراجع مستواه هو تأثره نفسيًا لابتعاده عن أسرته خلال الفترة الماضية بسبب تعثر سفره نظرًا لوباء كورونا".واستطاع الأهلي أن يواصل تربعه على قمة الدوري ليرتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 62 نقطة ليحافظ على فارق الـ17 نقطة مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.