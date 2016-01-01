نجم بيراميدز يغيب عن مباراة الزمالك القادمة

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صورة الخبر: دودو الجباس
دودو الجباس


يغيب دودو الجباس مهاجم نادي بيراميدز عن مباراة الزمالك المقبلة في الدوري بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم ٣ سبتمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وحصل الجباس على بطاقة صفراء في مباراة أسوان التي فاز فيها بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتأكد غيابه عن لقاء الزمالك للإيقاف.

المصدر: elbalad

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