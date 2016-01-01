احتفل فريق آرسنال بتحقيق لقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويمبلي ضمن البطولة المحلية.
وخيم الحزن على الدولي المصري محمد صلاح بعد خسارة لقب الدرع الخيرية للعام الثاني على التوالي.
وخاض ليفربول مباراة اليوم باعتباره حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بينما يلعب آرسنال اللقاء باعتباره بطلا لكأس الاتحاد.
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التعليقات على رد فعل محمد صلاح بعد خسارة لقب الدرع الخيرية للعام الثاني على التوالي
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