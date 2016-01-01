سلة رجال الأهلي تفوز على الجزيرة ٦٦-٦٣ ويلاقى الاتحاد فى نهائي دوري السوبر



سلة رجال الأهلي سلة رجال الأهلي



حقق القريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق المدير الفني، فوزا ثمينا علي فريق الجزيرة ،بنتيجة ٦٦ -٦٣ في اطار منافسات مباريات نصف نهائي دوري السوبر .



وتأهل الاهلي لمواجهة نادي الاتحاد السكندري في نهائي بطولة دوري السوبر .



وخاص الفريقان 3 مواجهات في الدور قبل النهائي، فاز الأهلي في مباراتين مقابل مباراة واحدة للجزيرة لترتفع حظوظ المارد الاحمر فى الوصول الي النهائي

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وكان الاتحاد السكندري بقيادة أحمد مرعي المدير الفني، قد حسم تأهله للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة مبارايات مقابل لا شئ في الدور قبل النهائي.