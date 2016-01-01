حقق القريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق المدير الفني، فوزا ثمينا علي فريق الجزيرة ،بنتيجة ٦٦ -٦٣ في اطار منافسات مباريات نصف نهائي دوري السوبر .
وتأهل الاهلي لمواجهة نادي الاتحاد السكندري في نهائي بطولة دوري السوبر .
وخاص الفريقان 3 مواجهات في الدور قبل النهائي، فاز الأهلي في مباراتين مقابل مباراة واحدة للجزيرة لترتفع حظوظ المارد الاحمر فى الوصول الي النهائي
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التعليقات على سلة رجال الأهلي تفوز على الجزيرة ٦٦-٦٣ ويلاقى الاتحاد فى نهائي دوري السوبر
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