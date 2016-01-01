أخبار الزمالك.. كارتيرون عن وجود أزمة مع ساسي: إنه ابني.. وحازم إمام يغيب عن مواجهة إنبي

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نشر موقع صدى البلد الاخباري، مجموعة من أخبار الزمالك المهمة على مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها كالآتي.



مرتضى منصور وفرج عامر.. اتحاد الكرة يحيل 10 أسماء إلى لجنة الانضباط



كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى، ستعقد اجتماعا هاما يوم الاثنين المقبل لمناقشة عدد من الملفات الهامة والتحقيق المذكرات المقدمة من أعضاء اللجنة الخماسية ولجان الاتحاد المختلفة ضد من أساءوا مؤخرا في حق الاتحاد ولجانه.

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