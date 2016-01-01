قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عندما علم بأمر الطالب بائع الفريسكا وشاهد الفيديو الخاص به، بادر على الفور بمحادثة الطالب هاتفيا، مشيرا إلى أن الأمر كان مفاجئا للطالب الذي اعرب عن سعادته بالمحادثة.
وأضاف عبد الغفار في تصريح خاص لـ صدى البلد أن الوزير عرض على الطالب خلال المكالمة إعطاءه منحه لدخول كلية الطب الذي أكد أن مجموعه الكبير يسمح بدخولها دون أي استثناء، مشيرا إلى أن الطالب هو من قرر الحصول على منحة دراسة الطب في جامعة الاسكندرية.
واشار متحدث وزارة التعليم العالي إلى أن المنحة كاملة للطالب مؤكدا أنه سيعقد لقاء بين الدكتور خالد عبد الغفار والطالب، بعد المكالمة ، موضحا أن الوزارة ستقدم له كل الدعم للطالب لتفوقه واجتهاده.
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التعليقات على بعد إعطائه منحة لدراسة الطب| تفاصيل أول لقاء لوزير التعليم العالي بـ طالب الفريسكا
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