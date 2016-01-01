شاهد.. ماذا يحدث لشعرك عند استخدام ماء الأرز أسبوعيا؟

آخر الأخبارالأسرة والطفل › شاهد.. ماذا يحدث لشعرك عند استخدام ماء الأرز أسبوعيا؟

صورة الخبر: ماء الأرز
ماء الأرز


ماء الارز له فوائد عديدة للبشرة والشعر ويدخل في العديد من للوصفات الجمالية، وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية فوائد ماء الارز.

قالت سهام سوقية، إن ماء الارز يعمل ماء على زيادة نضارة البشرة فهو وصفه جماليه سحريه، فهو يقلل من المسامات المفتوحه ويقضي على الروؤس السوداء.

وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن ماء الرز يعزز قوة ولمعان الشعر ويمنحه النعومة ويقدم له الصحة المجانية والنعومة الفائقة.

ونصحت بإستخدامه 3 مرات بالأسبوع وذلك بوضع القليل منه على قطعة قطن ومسح البشرة بلطف أو غسل وجهك بماء الأرز وذاك بعد سلق الرز والاحتفاظ بماءه حتى يبرد، أما بالنسبة للشعر مرتين بالأسبوع يمكنك استخدامه كبلسم بعد الشامبو مدة 10 د ودلكي شعرك بلطف.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. ماذا يحدث لشعرك عند استخدام ماء الأرز أسبوعيا؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
4703

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager