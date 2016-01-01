طريقة عمل مشروب البوريو كالمحلات



مشروب البوريو مشروب البوريو



مشروب البوريو هو أحدد العصائر المحببة لدى الجميع خاصة عشاق الشيكولاته



طريقة عمل مشروب البوريو سهلة وبسيطة ولها عدة طرق.



طريقة عمل مشروب البوريو من أسهل المشروبات التي يتم صنعها في المنزل بعيدا عن استغلال الكافيهات والمطاعم واليكم طريقة عمل مشروب البوريو.

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طريقة عمل مشروب البوريومقادير عمل مشروب البوريوبسكويت أوريو2 كأس حليبكريم شانتيهللتزيين1 مغلف بسكويت أوريوشوكولاته سائلةطريقة عمل مشروب البوريو- نفتت 3 مغلفات من البسكويت ونضعها في الخلاط الكهربائي مع الحليب السائل وبودرة الكريمة ونشغل الخلاط لدقيقة حتى تمتزج المكونات جيدًا .- نزين الأكواب بالشوكولاته السائلة من الداخل ثم نضيف المزيج.- ونزين بالكريمة والشوكولاته وبسكويت الأوريو وبذلك يكون شراب الأوريو البارد جاهزًا للتقديم .طريقة عمل مشروب البوريو الساخنمقادير عمل مشروب البوريو الساخن150 جرام بسكويت بوريو3 كوب لبن ساخن3 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو1 ملعقة كبيرة بودرة كريم شانتيه2 بوله أيس كريم2 معلقه سكرطريقة عمل مشروب البوريو الساخن- نقوم بتسخين اللبن جيدا ومن ثم نتركه يهظا ونضع المكونات في الخلاط.- تصب فى كاسات ويتم تزيين وجه الكأس بقطع من بسكويت البوريو .طريقة عمل عصير البوريو للشيف حسنمقادير عمل عصير البوريو للشيف حسن2 كوب لبن مثلج4 ملاعق سكرايس كريم12 حبة بوريوطريقة عمل عصير البوريو للشيف حسن- يوضع اللبن مع السكر فى الخلاط ويضرب زيتم إضافة الآيس كريم والبوريو ويضرب، ويصب فى كؤوس ويزن بقطع البوريو من على الوجه.- يمكنك عمل عصير البوريو الساخن وان تضربى اللبن فى الخلاط وهو ساخن.طريقة عمل عصير البوريو بالهوهوزمقادير عمل مشروب الاوريو بالهوهوز20 قطعة من بسكويت أوريو2 كأس من الحليب5 قطع من كيكه الهوهوزكريمةطريقة عمل عصير البوريو بالهوهوز- نقوم بتفتيت 3 قطع من الهوهوز مع قطع البوريو ونضعها في الخلاط مع الحليب و الكريمة.- نشغل الخلاط لمدة دقيقة أو دقيقة و نصف حتى تختلط المكونات جيدًا .- نزين الأكواب بالشوكولاته السائلة من الداخل ثم نضيف المزيج ونزين بالكريمة والشوكولاته وبسكويت الأوريو وبذلك يكون شراب الأوريو بالهوهوز جاهزًا للتقديم .طريقة عمل عصير البوريو زى المحلاتمقادير عمل عصير البوريو زى المحلاتعلبة بسكويت بوريو3/4 كوب لبن مثلجكريم شانتيه3 ملاعق كبيرة آيس كريم شيكولاتةربع كوب شيكولاتة سائلةسكرطريقة عمل عصير البوريو زى المحلات- فى الخلاط نضع اللبن والآيس كريم و الشيكولاتة ونخلطها جيدًا ثم نضع الخليط فى كأس التقديم.- ونضع عليه البوريو بكميات كبيرة حتى يتكون لنا هرم من البسكويت ونحضر الكريم الشانيه ونقوم بضربه مع القليل من الكاكاو ويزين به .طريقة عمل عصير الاوريومقادير عمل عصير الاوريوكوب سكر4 أكواب قشطةحليب سائل كامل الدسمكريمةكوب بسكويت اوريو مفتتطريقة عمل عصير الاوريو- أخفقي الحليب السكر جيّدًا في وعاء متوسطّ الحجم.- أضيفي القشطة واخفقي المكونات من جديد حتى تمتزج، وأضيفي بسكويت الاوريو المفتت ثمّ ضعي المزيج في آلة صنع الايس كريم واتبعي التعليمات الموجودة على العلبة- ضعي الايس كريم في حاوية محكمة الاغلاق في القسم الأعلى من الثلاجة لحوالى 5 ساعات قدّمي في كاسات.طريقة عمل عصير البوريو للشيف ساليمقادير عمل مشروب البوريو للشيف سالي فؤادكأس من اللبنباكيت من بسكويت البوريوباكيت نسكويكمعلقه كبيره من مسحوق الكاكاومعلقه كبيرة من السكر الأبيضطريقة عمل عصير البوريو للشيف سالي- نحضر الخلاط الكهربائي و نضع فيه اللبن و النسكويك و الكاكاو و السكر و البوريو بإستثناء قطعة واحده لنستخدمها في التزيين.- بعد عمليه الخلط يقدم بعد ذلك في كؤوس و يتم تفتيت القطعة المتبقيه علي وجه الكأس .طريقة عمل عصير البوريو بالايس كريممقادير عمل عصير البوريو بالايس كريم120 جرام بسكويت بوريو او اوريو2 كوب لبن2 ملعقة كبيرة نسكويك او بودرة كاكاو1 ملعقة كبيرة بودرة كريم شانتيه1 بولة ايس كريمنصف كوب ماء مثلجسكر حسب الرغبةطريقة عمل عصير البوريو بالايس كريم- تضرب جميع المقادير بالخلاط ثم تصب فى كاسات ويزين الوجه بقطع من بسكويت البوريو وتقدم مثلجة.