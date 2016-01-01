قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة حققت إنجازات كبيرة جدا في مجال القضاء على العشوائيات، موضحا أن كل ذلك بسبب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواجهة التحديدات والقضاء على العشوائيات.
وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، ان الشعب والحكومة والإعلام عليه مسئولية كبيرة في توعية المواطنين بخطورة البناء على الأراضي الزراعية وإنشاء العشوائيات؛ مرددا: «أي مخالفة متصورة بالطائرات والمسح الجوي، والرئيس أعلن كده بشكل واضح».
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التعليقات على شاهد.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي
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