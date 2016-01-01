شاهد.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

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صورة الخبر: الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة حققت إنجازات كبيرة جدا في مجال القضاء على العشوائيات، موضحا أن كل ذلك بسبب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواجهة التحديدات والقضاء على العشوائيات.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، ان الشعب والحكومة والإعلام عليه مسئولية كبيرة في توعية المواطنين بخطورة البناء على الأراضي الزراعية وإنشاء العشوائيات؛ مرددا: «أي مخالفة متصورة بالطائرات والمسح الجوي، والرئيس أعلن كده بشكل واضح».

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وعرض موسى، صورة أغضبت رئيس الجمهورية، وعرضت في افتتاح محور المحمودية اليوم في الاسكندرية؛ وهي مسح جوي لمنطقة تم الاعتداء عليها والبناء على الأراضي الزراعية.

وعلق موسى: « الرئيس شاف الصورة وكلم الشعب المصري عن خطورة العشوائيات، وقال: فين المحافظ؟.. وانتقد الوضع كله؛ وذلك لأن الرئيس باقٍ على مصر، مش الكرسي، عايزها بلد كلنا نتمناها ».

المصدر: elbalad

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