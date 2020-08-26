كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن آخر حصر لأعداد المتقدمين لحجز شقق مشروعات الإسكان المتوسط الثلاثة التى تم طرحها عن طريق الصندوق قبل نحو شهر فى 19 يوليو الماضي، حيث. سجل عدد الحاجزين 4517 شخصا سددواا مقدمات الحجز التى تتراوح بين 40 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه.
وأوضحت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عدد الذين سجلوا بياناتهم على الموقع لحجز 2271 شقة ضمن المشروعات الثلاثة تجاوز 4700 شخص، قبل موعد الإغلاق للحجز بشكل نهائب بساعات قليلة.
وأضافت، أنه بعد مراجعة الأوراق والتأكد من انطباق الشروط على الحاجزين سيتم إعلان المقبولين وسيقوم المتبقين بسحب مقدمات الحجز التى سددوها.
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التعليقات على 4517 حاجز اسددوا مقدمات شقق دار مصر والإسكان المتوسط.. تفاصيل
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