البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر نشاطًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي

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البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر نشاطًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي

تصدر سهم البنك التجاري الدولي- مصر ترتيب الأسهم المدرجة في البورصة المصرية (السوق الرئيسي) من حيث قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 1.07 مليار جنيه وبتداولات 15.75 مليون سهم.

وجاء سهم العربية لحليج الأقطان بالمرتبة الثانية بقيمة 459.3 مليون جنيه وبتداولات 137 مليون سهم ، ثم دايس للملابس بقيمة 403 مليون جنيه وبتداولات 261 مليون سهم ثم الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول بقيمة 253.1 مليون جنيه وبتداولات 51.01 مليون سهم.

ثم السويدي اليكتريك بقيمة 252.5 مليون جنيه وبقيمة 33.2 مليون سهم ثم سهم بلتون المالية القابضة بقيمة 252.1 مليون جنيه وبتداولات 82 مليون سهم، أوراسكوم للاستثمار القابضة بقيمة 237.5 مليون جنيه وبتداولات 426.4 مليون سهم ثم ارابيا انفستمنتس بقيمة 232.4 مليون جنيه وبتداولات 458 مليون سهم ثم حديد عز بقيمة 212.7 مليون جنيه وبتداولات 28.9 مليون سهم، وجاءت بالمرتبة العاشرة القلعة للاستشارات المالية بقيمة 198.7 مليون جنيه وبتداولات 115.4 مليون سهم.

المصدر: اموال الغد

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