

سعر الريال السعودى اليوم السبت 29-8-2020 سعر الريال السعودى اليوم السبت 29-8-2020

يشهد سعر الريال السعودي اليوم السبت، مقابل الجنيه المصري اليوم انخفاضًا كبيرًا مقارنة بأسعار أمس الجمعة، حيث سجل متوسط سعر التداول اليوم 4.22 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنك المركزي المصري.



ويقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة اليوم السبت 29-8-2020، قائمة بسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات المحلية، وفقًا للتقرير النهائية التي أفادت بها البنوك العاملة المصرية.



سعر الريال السعودي اليوم السبت 29-8-2020

البنك المركزي المصري

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4.22 جنيه للشراء.4.24 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري4.13 جنيه للشراء.4.25 جنيه للبيع.بنك مصر4.13 جنيه للشراء.4.24 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية4.13 جنيه للشراء.4.25 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي cib4.12 جنيه للشراء.4.24 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكان4.12 جنيه للشراء.4.25 جنيه للبيع.البنك العربي الإفريقي الدولي4.10 جنيه للشراء.4.25 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي4.10 جنيه للشراء.4.25 جنيه للبيع.وحقق التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.يشار إلى أن سعر الريال السعودي يرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، ويتم التعامل من خلال صكوك وعملات فضية منذ الأصدارر الأول لها في عام 1741، حيث كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر.وأطلق البنك المركزي المصري، تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، بحرية في البنوك ويأتي ذلك في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال حدوث أي خلل في المبادئ المتفق عليها أو وقوع أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.