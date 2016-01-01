

4 أسباب تدفع النساء لتناول المزيد من البصل..تعرفي عليها 4 أسباب تدفع النساء لتناول المزيد من البصل..تعرفي عليها

يخجل الكثير من الناس وخاصة النساء من تناول البصل بسبب الرائحة الكريهة وبذلك يحرمون أنفسهم من مجموعة من الفوائد الصحية حيث أن البصل منخفض السعرات الحرارية ومليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ج وفيتامين ب وحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم،كما انه غني بالمنجنيز التي يمكن أن تحميك من البرد والإنفلونزا.



ويحتوي البصل أيضًا على مادتين كيميائيتين نباتيتين ، ألايوم وثاني كبريتيد الأليل ، والتي يتم تحويلها إلى الأليسين بعد الابتلاع،وأظهرت الدراسات أن الأليسين لديه القدرة على محاربة السرطان والسكري،ويمكن أن يقلل أيضًا من تصلب الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدم،بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة الكيرسيتين وهي مادة مضادة للأكسدة تحارب الالتهابات، فيما



يلي بعض الأسباب التي تجعل النساء يجب أن يتناولن المزيد من البصل في نظامهن الغذائي وفقًا لموقع هيلث لاين.

1-تخفيف أعراض سن اليأس

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بسبب انخفاض إنتاج هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث ، تكون أجسام النساء أقل قدرة على الاحتفاظ بالكالسيوم من المصادر الغذائية لذلك يوصى بمكملات الكالسيوم للوقاية من هشاشة العظام،ويمكن أن يساعد البصل في هذا الصدد بالإضافة إلى ذلك ، فإن البصل يدعم الكبد ويتخلص من هرمونات الجسم.2-حماية البشرة من الشيخوخة المبكرةيعتبر البصل مصدرًا ممتازًا للفيتامينات A و C و E - حيث يمكنهما