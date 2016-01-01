4 أسباب تدفع النساء لتناول المزيد من البصل..تعرفي عليها

آخر الأخباراخبار منوعة › 4 أسباب تدفع النساء لتناول المزيد من البصل..تعرفي عليها

صورة الخبر: 4 أسباب تدفع النساء لتناول المزيد من البصل..تعرفي عليها
4 أسباب تدفع النساء لتناول المزيد من البصل..تعرفي عليها

يخجل الكثير من الناس وخاصة النساء من تناول البصل بسبب الرائحة الكريهة وبذلك يحرمون أنفسهم من مجموعة من الفوائد الصحية حيث أن البصل منخفض السعرات الحرارية ومليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ج وفيتامين ب وحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم،كما انه غني بالمنجنيز التي يمكن أن تحميك من البرد والإنفلونزا.

ويحتوي البصل أيضًا على مادتين كيميائيتين نباتيتين ، ألايوم وثاني كبريتيد الأليل ، والتي يتم تحويلها إلى الأليسين بعد الابتلاع،وأظهرت الدراسات أن الأليسين لديه القدرة على محاربة السرطان والسكري،ويمكن أن يقلل أيضًا من تصلب الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدم،بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة الكيرسيتين وهي مادة مضادة للأكسدة تحارب الالتهابات، فيما

يلي بعض الأسباب التي تجعل النساء يجب أن يتناولن المزيد من البصل في نظامهن الغذائي وفقًا لموقع هيلث لاين.
1-تخفيف أعراض سن اليأس

بسبب انخفاض إنتاج هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث ، تكون أجسام النساء أقل قدرة على الاحتفاظ بالكالسيوم من المصادر الغذائية لذلك يوصى بمكملات الكالسيوم للوقاية من هشاشة العظام،ويمكن أن يساعد البصل في هذا الصدد بالإضافة إلى ذلك ، فإن البصل يدعم الكبد ويتخلص من هرمونات الجسم.

2-حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة

يعتبر البصل مصدرًا ممتازًا للفيتامينات A و C و E - حيث يمكنهما

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 4 أسباب تدفع النساء لتناول المزيد من البصل..تعرفي عليها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33121

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager