

أيا كان برجك.. تعرف على حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2020 أيا كان برجك.. تعرف على حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2020

الأبراج دائرة مفتوحة من التوقعات، تحمل كثيرا من صفات الشخصيات وسماتها، وفي ضوء هذه السمات تتحدد كثير من الأمور، فأيا كان برجك يقدم لك «صوت الأمة» حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2020، مع أبرز سمات وعيوب شخصيتك.



برج الحمل: جرئ

من مواليد 21 / 3 وحتى 19 / 4.

يتميز مولود برج الحمل بسرعة البديهة، والثقة العالية بالنفس، والأنانية، وحب المغامرة، والاندفاع فى الحب، السعى دائما للاستقرار، ويعيبه الأنانية وعدم الصبر، والتهور، الميل للتسلط، العدوانية، سرعة الغضب، الجرأة فى الكلام لدرجة الفظاظة أحياناً.

حظ برج الحمل اليوم مهنيا:

تحسن فى العلاقة مع مديرك بسبب نشاطك فى العمل.

حظ برج الحمل اليوم عاطفيا:

تحسن فى علاقتك بالحبيب بسبب توددك له.

حظ برج الحمل اليوم صحيا:

حالتك الجسدية جيدة نهارا وحالتك النفسية مستقرة معظم اليوم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل كثير من الاستقرار الأسرى.



برج الثور: فضولى

من مواليد 20 / 4 وحتى 20 / 5.

يتميز مولود برج الثور بالإصرار والعزيمة، الإخلاص الشديد، تفضيل العلاقات طويلة المدى، ويعيبه الطمع، الجشع، الغيرة، حب التملك، والفضول.

حظ برج الثور اليوم مهنيا:

مديرك قد يكلفك بمهمة تنجزها لاحقا.

حظ برج الثور اليوم عاطفيا:

حالة عاطفية مستقرة نهارا ورائعة فى الليل.

حظ برج الثور اليوم صحيا:

حالة جسدية متميزة وحالة نفسية رائعة فى المساء.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور نقاء الأجواء العائلية.



برج الجوزاء: عصبى

من مواليد 21 / 5 وحتى 20 / 6.

يتميز مولود برج الجوزاء بأنه ذكى، وموهوب، اجتماعى، مغامر، لديه رغبة فى مناقشة التفاصيل الحياتية، وصبور، ويعيبه، التوتر، والعصبية، والفضول، وتقلب المزاج، وعدم الاتزان.

حظ برج الجوزاء اليوم مهنيا:

تتحسن علاقتك بالمدير بعد تواصلك معه هاتفيا.

حظ برج الجوزاء اليوم عاطفيا:

كثير من الاستقرار العاطفى وقد تلتقى الحبيب على الغذاء.

حظ برج الجوزاء اليوم صحيا:

حالة جسدية متميزة وحالة نفسية رائعة خاصة فى الليل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء كثير من الاستقرار العائلى.



برج السرطان: واسع الأفق

من مواليد 21 / 6 وحتى 22 / 7.

يتميز مولود برج السرطان بسعة الخيال، الإخلاص، البيت والأسرة فى المراتب الأولى بسلم أولوياته، اجتماعى كثيراً حال تجاهله، يترك مشاكله الخاصة ليساعد الآخرين فى حل مشاكلهم، ويعيبه، سرعة الغضب، العنف، انتقاداته لاذعة، مزاجى.

حظ برج السرطان اليوم مهنيا:

حياتك المهنية مستقرة بفعل تغيبك عن العمل.

حظ برج السرطان اليوم عاطفيا:

تحسن حياتك العاطفية وقد تستقبل مكالمة من الحبيب ليلا.

حظ برج السرطان اليوم صحيا:

حالتك النفسية والجسدية جيدة مع دخول المساء.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان استقرار الوضع العائلى.



برج الأسد: متسلط

من مواليد 23 / 6 وحتى 22 / 8.

يتميز مولود برج الأسد، بالإبداع، الكرم، سعة العقل، الدفء، التفاؤل، عدم الخوف ، والقدرة الكبيرة على الإنجاز، ويعيبه، التسلط، التفاخر، الغطرسة، التشدد، وعدم الصبر.

حظ برج الأسد اليوم مهنيا:

مديرك يكلفك بمهمة تنجزها فى اول يوم عمل.

حظ برج الأسد اليوم عاطفيا:

حالتك العاطفية متميزة نهارا ومستقرة فى المساء.

حظ برج الأسد اليوم صحيا:

حالتك الجسدية رائعة نهارا وحالتك النفسية مستقرة عند دخول الليل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد الحصول على أموال.



برج العذراء: خجول

من مواليد 23 / 8-22 / 9.

يتميز مولود برج العذراء بأنه عملى، مجتهد، دقيق، ذكى، متواضع، يمكن الاعتماد عليه، يتكيف بسهولة، يحب الاستقرار، منظم فى حياته، ويسعى للكمال، ويعيبه، الخجل، القسوة، كثرة القلق، كثرة الانتقاد.

حظ برج العذراء اليوم مهنيا:

مديرك يشكرك على مهمة أنجزتها منذ أيام.

حظ برج العذراء اليوم عاطفيا:

تحسن فى حياتك العاطفية بسبب اهتمامك بالحبيب.

حظ برج العذراء اليوم صحيا:

حالة جسدية مستقرة نهارا وحالة نفسية ممتازة فى الليل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء استقبال مكالمة من صديق فى المساء.



برج الميزان: ساذج

من مواليد 23 / 9 وحتى 23 / 10.

يتميز مولود برج الميزان، بأنه، رومانسى، ساحر، محبوب، مؤدب، صاحب مبادئ، يقدس الحياة الزوجية، ويعيبه، الانطواء، السذاجة، والتردد.

حظ برج الميزان اليوم مهنيا:

علاقتك بالمدير مستقرة وقدي يتصل بك ليشكرك على ما قدمت سابقا.

حظ برج الميزان اليوم عاطفيا:

توتر العلاقة مع الحبيب لانشغالك الدائم فى الأيام الأخيرة.

حظ برج الميزان اليوم صحيا:

حالة جسدية مستقرة نهارا وحالة نفسية رائعة ليلا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان قليل الاستقرار المالى.



برج العقرب: غامض

من مواليد 24 / 10 وحتى 21 / 11.

يتميز مولود برج العقرب، بالعاطفة، القوة، الإثارة، قوة الشخصية، العزيمة، كتم الأسرار، ويعيبه، حب التملك، الغيرة، العند، الغموض، الفضول.

حظ برج العقرب اليوم مهنيا:

المدير قد يتصل بك ليسألك عن مهمة كلفك بها امس.

حظ برج العقرب اليوم عاطفيا:

حالتك العاطفية مستقرة فى النهار وجيدة فى المساء.

حظ برج العقرب اليوم صحيا:

حالتك الجسدية مستقرة رائعة ليلا وحالتك النفسية متميزة ليلا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب:

يتوقع علماء الفلك لمواليد العقرب استقرار الأجواء الأسرية.



برج القوس: عاطفى

من مواليد 22 / 11 وحتى 21 / 12.

يتميز مولود برج القوس، بالمرح، التفاؤل، حب الحرية، الصدق، الذكاء المغامرة، ويعيبه، الإهمال، عدم تحمل المسؤولية، الميل للانطواء، السطحية، عدم اللباقة، القلق، المزاج المنحرف، الخروج عن المألوف.

حظ برج القوس اليوم مهنيا:

المدير يتصل بك بعد ليناقشك فى تفاصيل العمل.

حظ برج القوس اليوم عاطفيا:

حياتك العاطفية مستقرة وستقدم هدية رمزية للحبيب.

حظ برج القوس اليوم صحيا:

حالتك الجسدية رائعة نهارا وليلا وحالتك النفسية متميزة قبل منتصف الليل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس الدخول فى علاقة مصاهرة.



برج الجدى: متزمت

من مواليد 22 / 12 وحتى 19 / 1.

يتميز مولود برج الجدى بأنه عملى، عقلانى، مرح، صبور، قاسى على الصعيد الاجتماعى، بطىء فى تكوين علاقاته الاجتماعية، مهتم بالتقاليد أكثر من اللازم، ومتشائم فى كثير من الأحيان.

حظ برج الجدى اليوم مهنيا:

تحسن فى العلاقة مع المدير اليوم بعد اتصال للاطمئنان عليك.

حظ برج الجدى اليوم عاطفيا:

علاقتك بشريك الحياة متوترة معظم اليوم بسبب الغيرة.

حظ برج الجدى اليوم صحيا:

تحسن الحالة الجسدية والنفسية نهارا مع توتر بسيط فى المساء.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى قليل من الاستقرار العائلى.



برج الدلو: عنيد

من مواليد 20 / 1 وحتى 18 / 2.

يتميز مولود برج الدلو، بأنه ودود، مستقل، يتسم بالذكاء،مبتكر، مرح، يتميز بالأصالة والمثالية، عاشق، وفى العاطفة يحاول أن يقدم الكثير لإرضاء شريكه مما يجعل شخصيته قوىة، ومن عيوبه، عنيد، مشاكس، وتصرفاته غير متوقعة.

حظ برج الدلو اليوم مهنيا:

حياتك المهنية بلا قلاقل .. استمر فى نفس الدرب.

حظ برج الدلو اليوم عاطفيا:

علاقتك بالحبيب جيدة نهارا ومتميزة فى المساء.

حظ برج الدلو اليوم صحيا:

حالتك النفسية متميزة وحالتك الجسدية معقولة طول اليوم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو:

يتوقع، علماء الفلك، لمواليد برج الدلو، انتهاء التوتر الأسرى.



برج الحوت: معطاء

من مواليد 19 / 2 وحتى 20 / 3.

يتميز مولود برج الحوت، بأنه اجتماعى، مخلص، غير مادى،غير أنانى، ويعيبه، ضعف الشخصية، سهولة الانقياد، الغموض.

حظ برج الحوت اليوم مهنيا:

استقرار مهنى ملحوظ بفعل حرصك على تعليمات المدير.

حظ برج الحوت اليوم عاطفيا:

استقرار عاطفى كبير فى النهار وتوتر بسيط فى المساء.

حظ برج الحوت اليوم صحيا:

حالتك الجسدية مضطربة وحالتك النفسية مستقرة نسبيا.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت استقرار العلاقة مع الجيران.