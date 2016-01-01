حذرت الهيئة العامة للأرصاد في مصر من موجة "شديدة الحرارة" خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة أنها سوف تستمر من السبت إلى الثلاثاء وتصل ذروتها الأحد والاثنين.
وكشفت الهيئة أن الموجة "لن تخلو من الرطوبة"، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، حيث "ترتفع درجات الحرارة تدريجيا وتستمر حتى منتصف الأسبوع".
وقالت صحيفة "المصري اليوم" نقلا عن خبراء أرصاد، إن سبب الموجة كتلة هوائية شديدة الحرارة من شبه الجزيرة العربية، يرافقها مرتفع علوي يعمل على زيادة درجات الحرارة.
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التعليقات على موجة "شديدة الحرارة" في مصر.. وهذا موعد ذروتها وانكسارها
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