

سعر الدولار اليوم السبت 29 أغسطس 2020 مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم السبت 29 أغسطس 2020 مقابل الجنيه المصري

تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 29 أغسطس 2020 مقابل الجنيه المصري، وفقاً لأحدث ما يرصده موقع «أموال الغد»، والذي يسلط الضوء على سعر الدولار عالميًا وسعره في البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية، مع توضيح أفضل سعر لشراء الدولار، وأفضل سعر للبيع.



السعر العالمي للدولار

سجل الدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية 15.86 جنيه.





أفضل سعر لبيع الدولار

يقدم بنك مصر إيران التنمية أفضل سعر لتبيع له الدولار الأمريكي عند مستوى 15.83 جنيه.

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أفضل سعر لشراء الدولارويقدم المصرف العربي الدولي أفضل سعر لشراء الدولار عند 15.91 جنيه.سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرىوسجل الدولار 15.79 جنيه للشراء، 15.92 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.البنك الأهلى المصرىبينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.83 جنيه للشراء، و 15.93 جنيه للبيع.بنك مصروسجلت العملة الخضراء في بنك مصر نحو 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولى cibوبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي 15.82 جنيه للشراء، 15.92 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةكما سجلت العملة الأمريكية 15.81 جنيه للشراء، 15.91 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية.بنك أبو ظبى الإسلامىوبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي خلال التعاملات الصباحية نحو 15.82 جنيه للشراء، و 15.92 جنيه للبيع.بنك عودهوسجل الدولار في بنك عوده 15.82 جنيه للشراء، 15.92 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقيوسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.82 جنيه للشراء، 15.92 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكولوسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.81 جنيه للشراء، 15.91 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجيوسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 15.83 جنيه للشراء، 15.93 جنيه للبيع.بنك الكويت الوطنيوسجل الدولار في بنك الكويت الوطني 15.83 جنيه للشراء، 15.93 جنيه للبيع.