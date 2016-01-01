الجامعة البريطانية في مصر تمنح برنامج مصر تستطيع 5 منح مجانية..فيديو



الجامعة البريطانية في مصر الجامعة البريطانية في مصر

قال أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر،إن الجامعة بدأت ب 4 كليات و 200 طالب، ولكن حاليا أصبحت الجامعة تضم 11 كلية، بإجمالي 11 ألف طالب، مشيرًا إلى أن بها تخصصات كثيرة، مثل كلية هندسة البيئة.



وأضاف، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "دي ام سي"،: أن هذا العام سيتخرج دفعتين من كليتي الآداب والإنسانيات وكلية القانون، متابعا: بيحصل الطالب بجانب الشهادة المصرية على شهادة جودة من الشريك الأجنبي، ما عدا طلاب كليتي طب الأسنان والصيدلة.



واسترسل قائلا: "الجامعة منذ إنشائها ترعى كل المتفوقين،كما أنها تقدم منح بسخاء، معقبا: "العام الماضي قدمنا 100 منحة لدول أفريقيا و100 منحة لأبناء الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة.

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وأشار إلى أن الجامعة تقدم منح كاملة لأوائل الثانوية العامة سواء كان شعبة علوم أو رياضة أو الشعبة الأدبية، وأيضا بنقدم منح للمحافطات الحدودية وبعض الوزرات والهيئات، مشددا على أن الجامعة لديها منح اجتماعية خاصة.كما أعلن عن تقديم 5 منح لبرنامج مصر تستطيع في كليات الهندسة والحاسب والاقتصاد والأداب والقانون والإعلام والتمريض، وذلك بشرط النجاح في امتحانات القبول في امتحان اللغة الإنجليزية والقدرات، بالإضافة إلى المجموع الخاص به.واسترسل قائلا: "نرى إن كان بعض الطلاب يتعرضون لظروف اجتماعية معينة مثل فقدان العائل أو فقدان الوظيفة، يمكن أن يحصلون على منح تقدر بنحو 100% ، وذلك حسب ظروف كل حالة، وذلك من أجل تشجيع الطلاب وضمان عدم تلاشي حلمهم.