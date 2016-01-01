قال أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر،إن الجامعة بدأت ب 4 كليات و 200 طالب، ولكن حاليا أصبحت الجامعة تضم 11 كلية، بإجمالي 11 ألف طالب، مشيرًا إلى أن بها تخصصات كثيرة، مثل كلية هندسة البيئة.
وأضاف، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "دي ام سي"،: أن هذا العام سيتخرج دفعتين من كليتي الآداب والإنسانيات وكلية القانون، متابعا: بيحصل الطالب بجانب الشهادة المصرية على شهادة جودة من الشريك الأجنبي، ما عدا طلاب كليتي طب الأسنان والصيدلة.
واسترسل قائلا: "الجامعة منذ إنشائها ترعى كل المتفوقين،كما أنها تقدم منح بسخاء، معقبا: "العام الماضي قدمنا 100 منحة لدول أفريقيا و100 منحة لأبناء الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة.
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التعليقات على الجامعة البريطانية في مصر تمنح برنامج مصر تستطيع 5 منح مجانية..فيديو
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