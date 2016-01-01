اعتاد المسلمون الاحتفال بيوم عاشوراء، وهو 10 محرم من كل عام، وسمى بالعاشوراء، مما جعلهم يبتكرون وجبة العاشوراء، وهى عبارة عن نوع من انواع الحلوى، عبارة عن لبن وبليلة، ولكن هل كل الأشخاص مسموح لهم بتناولها.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، مرضى السكر، وأصحاب السمنة والمصابين بحساسية القمح، وحساسية الألبان.
ولفت الانتباه إلى أنه ليس فقط كبار السن، بل هنا أطفال أيضا مصابين بهذه الأمراض علي كل ام توخي الحذر.
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التعليقات على قبل أن تضعها في فمك.. أشخاص ممنوعين من تناول العاشوراء
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