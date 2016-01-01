قدم ضياء عبد الهادي خبير الأمن الجنائي، التحية لوزارة الداخلية بمناسبة القبض على القيادي الإخواني محمود عزت، مؤكدا أن العملية كانت على مستوى عال من التخطيط والتنفيذ.
وأضاف عبد الهادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج "المواجهة"، المذاع عبر شاشة "اكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن تنفيذ هذه العملية يعني أن لدينا جهاز أمن وطني قوي، مشيرا إلى أنها ضربة كبيرة للجماعة الإرهابية وخاصة أنه لا يوجد من يصلح أن يكون مكان محمود عزت.
وفي السياق نفسه كشف خبير الأمن الجنائي، سبب تسمية القيادي الإخواني محمود عزت بالناب الأزرق، قائلا: "لأنه رجل عنيف، ويعد من الصقور في الجماعة، ومخطط قوي، وهو البقية الباقية، وبعده لا يوجد قيادة تستحق أن تكون مكانه وكل الموجودين ضعاف جدا بالمقارنة به".
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التعليقات على شاهد.. لماذا سُمي محمود عزت بالناب الأزرق.. خبير أمن جنائي يجيب
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