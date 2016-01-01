تعرف على شروط التحويل من كلية الصيدلة إلى الطب



المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات



أعلن المجلس الأعلى للجامعات شروط التحويل من كلية الصيدلة إلى كلية الطب



وجاءت الشروط كما يلى:



- أن يكون الطالب قد اجتاز سنتين على الأقل في كلية الصيدلة بتقدير لا يقل عن 82.5% أو B+ جيد جدا مرتفع أو لا يقل الGPA عن 3.3

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- التحويل لطلاب الجامعات المصرية الحكومية فقط.- يقتصر التحويل من كلية الصيدلة لكلية الطب بنفس الجامعة وبالنسبة للجامعات التي لا يوجد بها كلية طب يتم التحويل لأقرب جامعة حسب التوزيع الجغرافي.- يتم تحويل الطالب للمستوي الأول بكلية الطب البشري مهما كان المستوي المنقول اليه بكلية الصيدلة طالما أنه قد استوفي الشروط السابقة.- يتم قبول عدد من الطلاب المحولين بنسبة لا تزيد عن 5% من أعداد الطلاب المقبولين بالدفعة الجديدة بكلية الطب ، واذا زادت الأعداد يتم المفاضلة بين الطلاب حسب المجموع التراكمي.- يشترط علي طلاب صيدلة كلينيكال التحويل لأحد البرامج الخاصة بمصروفات في كلية الطب.- لا يشترط علي طلاب صيدلة جينيرال التحويل لأحد البرامج الخاصة بمصروفات في كلية الطب ويترك لهم الاختيار.وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات على أنه يحق لمن يرغب من طلاب كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية الالتحاق بكليات الطب البشري بداية من العام الدراسى القادم للدراسة بنظام الجديد لكليات الطب، وذلك فيما لا يزيد على 100 طالب فقط لكل كلية طب ، ويستثنى من القرار من كان مجموعة فى الثانوية العامة أقل من تنسيق كلية الطب