لطلاب التعليم الفني.. شروط الالتحاق بكلية التربية جامعة حلوان

أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان شروط القبول بالشعب المختلفة بالكلية للعام الدراسى 2020-2021، حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، والطلاب المصريين بالخارج والوافدين والمحولين، وفقا لمجموعة من القواعد .
ونوضح لطلاب - التعليم الفني "الصناعي - التجاري" شروط القبول بالكلية :
يتم قبول الطلاب بشعب التعليم الصناعي، والحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، أو من خريجي الكليات التكنولوجية وما يعادلها، والمرشحين من مكتب التنسيق مباشرة حيث يشترط للترشيح لشعب التعليم الصناعي حصول الطالب على الدبلومات في أحد التخصصات التالية (العمارة– الزخرفة- الخشبية- المعدنية- النسيج- الملابس الجاهزة)، أما الطلاب الحاصلين على دبلومات في تخصصات غير التخصصات السابقة يتم ترشيحهم وفقًا للتخصص الأقرب والرغبة، ووفقًا للمجموع الكلي من مجموع بطاقة الترشيح.
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